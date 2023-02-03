Главы правительств Казахстана и Узбекистана "сверили часы" в Алматы

Стороны «сверили часы» в отношении планов по наращиванию взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, а также совместных шагов в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Ряд ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества обсудили главы правительств Казахстана и Узбекистана Алихан Смаилов и Абдулла Арипов после прошедшего в Алматы заседания ЕМПС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Стороны «сверили часы» в отношении планов по наращиванию взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, а также совместных шагов в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

Алихан Смаилов подчеркнул, что между республиками установились прочные гармоничные отношения, которые динамично развиваются во всех сферах. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 30% и достиг запланированного рубежа в $5 млрд.

«Это стало возможным благодаря нашим общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам необходимо увеличить объемы взаимной торговли до $10 млрд в среднесрочной перспективе», — отметил премьер-министр РК.

По его словам, в этом контексте важным является своевременная имплементация дорожных карт, подписанных в прошлом году, и активная работа казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии.

«Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия», — добавил Алихан Смаилов.

Со своей стороны Абдулла Арипов отметил, что между странами наработан положительный опыт промышленной кооперации, особенно в автомобилестроении. Начата проработка перспективных проектов в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической и других отраслях.

«Необходимо отдельно отметить тесное взаимодействие в сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере, особенно в части развития новых транспортных коридоров. Мы также высоко оцениваем прямые контакты между регионами наших стран, что позволяет в полной мере реализовывать потенциал сотрудничества между нашими братскими народами», — сказал Абдулла Арипов.