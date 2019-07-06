Главы ряда государств поздравили Елбасы с Днем рождения и Днем столицы

Состоялся телефонный разговор Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Президент Узбекистана поздравил Елбасы с Днём рождения и Днём столицы, пожелав ему здоровья и новых свершений.
В ходе беседы был подтвержден курс на углубление и расширение казахстанско-узбекистанских стратегических отношений, основанных на дружбе, доверии и сотрудничестве.
Также Нурсултану Назарбаеву позвонил глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. Он поздравил Елбасы с Днём рождения и Днём столицы, пожелал ему крепкого здоровья и успешной реализации поставленных целей.
Обе стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления казахстанско-кыргызстанских добрососедских и доверительных отношений в различных областях.
Кроме того, состоялся телефонный разговор Елбасы с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого глава России тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с Днём рождения и Днём столицы, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов.
Собеседники выразили уверенность в продолжении поступательного развития отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
Первому Президенту Казахстана также позвонил Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и поздравил Елбасы с Днём рождения и Днём столицы, пожелав ему здоровья и благополучия.
В ходе разговора стороны подтвердили обоюдное намерение расширять многоплановые казахстанско-армянские отношения.
В телефонном разговоре с Нурсултаном Назарбаевым Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Елбасы с Днём рождения и Днём столицы, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в достижении новых целей.
Стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения казахстанско-турецкого взаимодействия на благо братских народов двух стран.
