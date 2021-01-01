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Главы ряда государств поздравили Президента и народ Казахстана с Новым годом
На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступили многочисленные поздравления с новым 2021 годом от глав зарубежных государств и правительств, международных организаций, бывших руководителей стран, государственных деятелей, представителей деловых, дипломатических и общественных кругов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем поздравлении Президент России Владимир Путин высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Уверен, что в наступающем году мы продолжим продуктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня – на благо наших братских народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на евразийском континенте. Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам Казахстана – мира, счастья и процветания", – говорится в телеграмме российского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительную телеграмму, в которой отмечены большие успехи в развитии двустороннего сотрудничества в 2020 году. Узбекский лидер выразил глубокое удовлетворение стремительной реализацией взаимовыгодных договоренностей и совместных проектов, в том числе в политическом, торгово-экономическом, транспортном, энергетическом, культурно-гуманитарном и межрегиональном сотрудничестве, промышленной кооперации.

"Уверен, что в наступающем году наше многогранное и долгосрочное стратегическое партнерство и дружеские отношения будут и впредь стремительно развиваться", – отмечено в телеграмме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко с удовлетворением констатирует, что его страна и Казахстан много раз доказывали верность долгосрочным партнерским отношениям, которые выстроены на прочном фундаменте взаимопонимания, крепкой дружбы и уважения.

"Убежден, что в 2021 году мы сможем в полной мере реализовать значительный потенциал белорусско-казахстанского сотрудничества, воплотить в жизнь новые созидательные инициативы", – пишет белорусский лидер.

Также свои новогодние поздравления Касым-Жомарту Токаеву направили Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Армении Армен Саркисян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Исполняющий обязанности Президента Кыргызстана Талант Мамытов, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент ОАЭ, Премьер-министр Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум, Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Король Иордании Абдалла II, Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, Президент Ирана Хасан Рухани, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Латвии Эгилс Левитс, Президент Ирландии Майкл Хиггинс, Президент Сингапура Халима Якоб, Президент Словении Борут Пахор, Президент Хорватии Зоран Миланович, Король Норвегии Харальд V, Королева Дании Маргрете II, Генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Рэдди, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман, Председатель Суда Евразийского экономического союза Жолымбет Баишев, а также бывший Президент Хорватии Степан Месич и бывший Премьер-министр Сингапура Го Чок Тонг.

Кроме того, Главу государства поздравили председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов, президент Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства Татьяна Анодина, послы США, Турции, Чехии, Хорватии, Эстонии в Казахстане, Посол России в Италии, президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов, президент–председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров АО Группа Сафмар Михаил Гуцериев, губернаторы Оренбургской и Пензенской областей России Денис Паслер и Иван Белозерцев, Глава Администрации города Байконура Константин Бусыгин, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, Директор Объединенного института ядерных исследований Российской Федерации Виктор Матвеев.

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