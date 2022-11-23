Главы стран ОДКБ приняли решение назначить Имангали Тасмагамбетова генсеком

В должность Генерального секретаря ОДКБ он вступит с 1 января 2023 года.

Фото пресс-службы МО РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил армянскую сторону и лично Никола Пашиняна за плодотворную работу на посту председателя ОДКБ и пожелал успехов в предстоящем в 2023 году председательстве президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на 3 года.