Глазами репортера: спорт в погонах

Спорт в погонах

Эх, не там одинокие барышни ищут спутников жизни! Не в клубы ночные и Инстаграм надо обращать свой взор. Вот он где настоящий генофонд СНГ! Все равны, как на подбор, и все разные: высокие и не очень, стройные и мощные, но все как один – спортивные и настоящие, чья нога не ступала в барбер­шоп и чьих лиц не касалась фигурная бритва для модной бородки. Даже под военной формой видно, как играют у спортсменов реальные, не накачанные химией мышцы, у них аккуратные короткие стрижки, красивые мускулистые руки, цепкий спокойный взгляд.

От вдохновенного созерцания отвлекает наш фотограф и вовремя напоминает о двух детях и тотальном замужестве. Вздыхаю и мыс­ленно пристраиваю всех одиноких подружек...

В Центральном спортивном клубе армии воздух звенел от накала эмоций. Открывали соревнования гиревой спорт и армейский рукопашный бой. Обе дисциплины настолько зрелищны, что мы, кажется, намотали положенные десять тысяч шагов часа за полтора, разрываясь между двумя площадками, где одно­временно проходили состязания.

Всего видов спорта, в которых соревновались атлеты, было пять: стрельба из штатного оружия, вое­низированный кросс, армейский рукопашный бой, офицерское трое­борье и гиревой спорт. На военно-спортивных площадках Алматы и Алматинской области шли состязания между спортсменами из семи стран: Армении, Кыргызстана, Беларуси, Российской Федерации, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Отличие соревнований было не только в том, что спортсмены с погонами. Выступ­ления бойцов отличались гораздо большим реализмом, чем обычные спортивные старты, потому как здесь все не для зрителя и гонораров, а как в реальной жизни – жестко, без пафоса и болтовни.

Гиревой спорт, так обожаемый в советское время и незаслуженно за­двинутый за другие модные виды, – тяжелейшее спортивное искусство, требующее невероятной отдачи. Здесь недостаточно быть просто сильным и выносливым, гиря любит холодную голову. Не зря его называют интеллектуальным спортом для хладнокровных спортсменов. Традиционно гиревой спорт входил в обязательную военную подготовку, да и сегодня большинство рекордсменов – сплошь в погонах.

Возрастной ценз – от 18 и хоть сколько выше – также добавляет огоньку. Возраст здесь не главное и совсем не помеха, а даже подспорье – больше опыта, крепче нервы. Категории только весовые. Состязаться вполне реально могут не только отец с сыном, но и внук с дедом.

На одной линии выстраиваются пять военных спортсменов. Вместе с ними и фаворит турнира, самый юный боец, наш соотечественник Никита Друца – солдат-срочник и по совместительству мастер спорта международного класса. Среди более чем 250 участников военно-спортивных игр – солдат срочной службы он один.

В гиревом двоеборье болельщики невероятно интеллигентны. О том, как они переживают за своих, свидетельствуют только вздутые вены на лбу и выступающие капельки пота, как будто реально помогают атлетам тягать спортивный снаряд. Громко кричать не принято, лишь мысленно, болельщики молят всех спортивных богов о поддержке.

В первые минуты с начала состязания кажется, будто гири летают по воздуху, как осенние лис­тья, а ведь вес каждой из них 32 кг, но вскоре их полет замедляется, дыхание бойцов становится тяжелым и прерывистым. На этом этапе уже видно, кто рассчитал свои возможности, а кто, по молодости, потратил их сразу и сейчас пыхтит из последних сил. Еще секунда, и тяжеленная гиря с грохотом опус­кается на маты, поднимая клубы белой пыли от магнезии, – первый отработавший спортсмен уходит в раздевалку.

Параллельно с гирями в соседнем зале летают люди. Армейский рукопашный бой – не гламурные состязания с девочками в белых юбках из группы поддержки. Это больше похоже на клетку октагона или гладиаторскую арену, куда идешь с одной целью – победить любой ценой.

Здесь болельщики эмоциональнее футбольных фанатов. Если честно, мы очень сильно переживали за болельщиков сборной Беларуси, порой даже больше, чем за самих сражающихся на ковре бойцов. Такой накал эмоций, надрыв, азарт, что футбольные матчи кажутся детским садом. Знойные армянские мужчины традиционно показали свой горячий характер. На военно-спортивные игры сборная Армении выставила участников только в этой дисциплине. Но выступления армян на ковре затмили выступления армян из группы поддержки. Судьи несколько раз возвращали на место особо эмоциональных советчиков, которые всегда лучше знают, как победить. Но, к сожалению, когда подошло время выступать тем, кто болел особо горячо, результат получился совсем не впечатляющим. Зато очень порадовала сборная Кыргызстана, спортсмены показали очень динамичный бой и сплоченность всей команды.

– В данном виде мы выступаем первый раз в Казахстане, – говорит Михаил Волков, тренер белорусской команды по армейскому рукопашному бою. – В Казахстане, конечно, бываем, периодически участвуем в различных соревнованиях. По стандарту команда наша состоит из 9 человек, добавилась категория бойцов до 55 килограммов. В этот раз нам удалось лучше познакомиться с городом. Мы впечатлены красотой Алматы и радушием местных жителей. Надеюсь, мы тоже порадуем результатами своих выступлений.

Первое место в общекомандном зачете по этой дисциплине досталось нашим бойцам. Что-что, а схватки на ковре – это то, в чем с нашими спорт­сменами спорить очень непросто.

Нешуточные баталии развернулись в Солдатском ущелье, где проходил военизированный кросс. Не верилось, что спортсмены, бегущие по июльской жаре в полной военной амуниции, обычные люди. Тут просто посидишь под деревцем с бутылкой холодной минералки – и уже словно подвиг совершил. А они бегут и даже улыбаются, и даже побеждают.

Но, к сожалению, эта дисциплина исторически не наш конек. Так вышло и на этот раз. Казахстан не вошел в тройку лидеров, но зато мы сверкнули нашей звездочкой – Асем Жакеновой. Асем – первая и единственная женщина, которая служит в спецназе войсковой час­ти РГК «Восток».

Такие мероприятия гораздо лучше сближают народы дружественных республик, чем горячие речи с высоких трибун. Третьи военно-спортивные игры Вооруженных сил стран СНГ показали это очень хорошо. Многие спортсмены виделись уже не в первый раз. Теплые встречи, объятия, особенный спортивно-армейский юмор, не имеющий этнических корней.

– Главная цель этих игр – не победа, а торжество спортивного духа, армейской дружбы и вернос­ти идеалам честной спортивной борьбы, – сказала Ольга Шишигина, председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник Центрального спортивного клуба армии, олимпийская чемпионка. – Игры уникальны тем, что проводятся впервые на территории Казахстана. Правда, пройти они должны были еще два года назад, однако пандемия внесла свои коррективы. Ожидание стоило того. Спортсмены выкладывались на все сто процентов. Думаю, что соревнования прошли на высшем уровне. Спортсмены показали свои лучшие результаты. Хотелось бы отметить также судейский состав, который действовал максимально честно и беспристрастно.

По итогам III военно-спортивных игр сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации заняла первое место, за ней последовала команда Республики Узбекистан с шестью золотыми медалями, тройку лидеров замкнула команда Респуб­лики Казахстан с пятью медалями.

Места по видам спорта распределились следующим образом.

Армейский рукопашный бой:

I общекомандное место – Респуб­лика Казахстан;

II общекомандное место – Респуб­лика Узбекистан;

III общекомандное место – Российская Федерация.

Военизированный кросс:

I общекомандное место – Респуб­лика Беларусь;

II общекомандное место – Российская Федерация;

III общекомандное место – Респуб­лика Узбекистан.

Офицерское троеборье:

I общекомандное место – Российская Федерация;

II общекомандное место – Респуб­лика Беларусь;

III общекомандное место – Респуб­лика Казахстан.

Стрельба из штатного оружия:

I общекомандное место – Респуб­лика Узбекистан;

II общекомандное место – Российская Федерация;

III общекомандное место – Респуб­лика Казахстан.

Гиревое двоеборье:

I общекомандное место – Российская Федерация;

II общекомандное место – Рес­публика Казахстан;

III общекомандное место – Рес­публика Беларусь.

Напомним, что военно-спортивные игры дружественных армий государств – участников СНГ проходят раз в три года. Первые Военно-спортивные игры армий СНГ состоя­лись в России в 2015 году, вторые игры прошли в Кыргызстане в 2017 году. Следующие военно-спортивные игры планируется провести в ­Узбекистане.