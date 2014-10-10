Глобальная экономика

Для того чтобы осуществить это, нужно четко понимать все истоки, вызовы и риски, которые существуют сегодня в мировом хозяйстве.



Булат ХУСАИНОВ, доктор экономических наук, действительный член Нью-Йоркской академии наук:



Общеизвестно, что финансовые кризисы прерывают собой экономический рост в мире. По оценкам зарубежных экспертов Международного валютного фонда и Всемирного банка, в период с 1970 по 2013 год было порядка 400 банковских, валютных или долговых кризисов. Первые потрясения на ипотечном рынке США стали предвестниками серьезнейшего глобального финансового кризиса, в результате которого мировой спад оказался самым глубоким со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия. Причем нынешний кризис, который на Западе называют Великой рецессией, носит уже не структурный, а системный характер. В период с 2007 по 2009 год количество безработных во всем мире увеличилось почти на 20 процентов. В 2009 году безработными были 83 млн молодых людей, что больше чем когда-либо за последние 20 лет. Мировая экономика, а особенно рынки труда, по-прежнему страдают от последствий спада 2009 года, хотя с начала кризиса прошло уже 7 лет.



Понятно, что процесс мирового роста никогда не был гладким. В течение последних 50 лет во многих странах происходили финансовые кризисы, которые вели к существенным спадам роста. Глобальная экономика также проходила через периоды серьезных сбоев в экономическом росте. В каждом десятилетии с 1960-х годов имел место мировой спад. В 1975, 1982, 1991 и в 2009 годах объем мирового производства на душу населения уменьшался. Одновременно с этим происходил спад мировой экономической активности по различным другим показателям.



Прогнозы и риски роста



По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2014 году ожидается рост мировой экономики на 3,4%, в том числе в развитых странах – 1,8%. В США происходит оживление роста: в текущем году прогнозируется рост в 1,7%. В зоне евро в 2014 году ожидается экономический рост в 1,1%. Отметим, что в предыдущие 2 года здесь отмечался заметный спад экономики – минус 0,7% и минус 0,4% соответственно. В ведущих экономиках Евросоюза – Германии и Франции – в текущем году прогнозируется рост в 1,9 и 0,7% соответственно. В Японии на фоне сравнительно хороших показателей первого квартала нынешнего года в 2014 году темпы экономического роста повысятся до 1,6%.



В развивающихся странах и формирующихся рынках, по прогнозам МВФ, ожидается рост до 4,6%. Рост экономики Поднебесной прогнозируется на уровне 7,4%. Китайские власти прибегают к целенаправленным мерам для поддержки активности отечественных производителей. В частности, предоставляются налоговые льготы для малых и средних предприятий, увеличиваются расходы на бюджетные программы, принимаются меры по развитию инфраструктуры. Заметим, что последнее обстоятельство является важным фактором роста любой национальной экономики. В целом экономика Китая продолжает оставаться на траектории устойчивого роста. По мнению экспертов МВФ, Индия прошла нижнюю точку, и здесь прогнозируется рост национальной экономики в 5,4%.



В Бразилии, являющейся крупнейшей экономикой Латинской Америки, прогнозируется незначительный рост в 1,3% (в 2013 году – 2,5%), что обусловлено низкой уверенностью отечественных предпринимателей и потребителей. В Мексике ввиду снижения активности в ключевых отраслях экономики (например, строительстве) прогнозируется более медленное восстановление экономики, в 2014 году ожидаемый рост – 2,4% (в 2012 году – 4,0%).



Вследствие факторов геополитической напряженности, вызванных событиями в Украине и последующими санкциями со стороны Запада, рост экономики России прогнозируется на уровне 0,2% (в 2012–2013 годах – 3,4 и 1,3%).



По оценкам экспертов, развитие глобальной экономики в ближайшие годы будет происходить на фоне следующих геополитических рисков. Во-первых, продолжает сохраняться риск скачка мировых цен на нефть, вследствие событий на Ближнем Востоке. Во-вторых, это риск, связанный с нестабильностью и неопределенностью развития ситуации в Украине. В-третьих, на мировых финансовых рынках существует риск нового повышения более долгосрочных процентных ставок (в первую очередь это относится к США). В-четвертых, в основных развитых экономиках мира продолжает сохраняться риск стагнации в среднесрочной перспективе. При этом в зоне евро могут возникнуть новые неблагоприятные шоки. В-пятых, развивающиеся страны и формирующиеся рынки, особенно страны, уязвимые от внешних факторов (например, настроений на финансовых рынках, изменений потоков капитала, конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков и др.), рискуют столкнуться с тем, что снижение темпов роста может сохраняться в среднесрочной перспективе.



Асимметрии и вызовы



Экономическая глобализация – объективный процесс, носящий противоречивый и неоднозначный характер. Определяющими ее чертами являются, с одной стороны, эволюционность развития, с другой – асимметричность. Такая противоречивость глобального развития обусловлена как действием разнонаправленных факторов, так и борьбой интересов основных субъектов (транснациональными корпорациями и национальными экономиками) мировой экономической системы. Под влиянием перманентных трансформационных экономических изменений в глобальной экономике накапливаются асимметрии, нарушающие ее равновесие. С одной стороны, это дает импульс дальнейшему глобальному развитию и качественным преобразованиям, с другой – являются источниками и причинами глобальных вызовов, последствия которых сказываются на развитии национальных экономик.



Среди наиболее масштабных асимметрий, вызванных противоречиями глобального развития, следует выделить углубление антагонизма между глобальной экспансией транснациональных корпораций (ТНК) и экономическим суверенитетом национальных государств. Деятельность ТНК, ориентированных на реализацию ими стратегий глобальной экспансии, влечет за собой наиболее опасный вызов функционированию национальных государств. Результаты проведенных автором исследований в монографии "Глобализация. Транснационализация. Интеграция" (2012 г.) убедительно свидетельствуют, что экономическая мощь крупнейших ТНК уже превосходит экономические возможности небольших и средних государств. В частности, среди ста крупнейших экономических структур мира 89 являются национальными экономиками, а 11 – нефинансовыми ТНК. Первые 67 мест в рассчитанном рейтинге составляют национальные экономики, а на 68-м месте – крупнейшая (в контексте валового внутреннего продукта (ВВП) нацио­нальных экономик и рассчитанного показателя валовой добавленной стоимости (ВДС) корпорации по паритету покупательной способности) нефтяная ТНК ExxonMobil. Эта американская ТНК превосходит экономику. К примеру, показатели ВВП Туниса, Болгарии и Судана ниже чем ВДС этой корпорации.



Поэтому в ближайшие годы и десятилетия именно борьба за экономическую власть между ТНК и национальными образованиями станет определяющим фактором развития глобальных процессов в мировой экономике, представляя глобальный вызов современности.



Безусловно, в глобальной экономике существуют и другие асимметрии, в частности:

• между глобальным спросом и глобальным предложением товаров и услуг;

• между объемами корпоративных вложений в социальный и человеческий капитал и масштабами их потребления со стороны ТНК;

• между самыми бедными и самыми богатыми представителями глобального социума, следствием которого является усиление социальной поляризации на страновом и региональном уровнях.



Ведущиеся в настоящее время дискуссии, посвященные повестке дня в области развития на период после 2015 года, направлены на разработку более универсального подхода (в отличие от подхода Целей развития тысячелетия – ЦРТ, принятых государствами – членами ООН в 2001 году), будут играть ключевую роль в определении директивными органами новых целей и задач как на национальном, так и на международном уровнях. 17 целей и различные задачи, которые были согласованы Рабочей группой ООН по целям в области устойчивого развития, существенно превосходят ЦРТ.



ЦРТ и бедность



Одной из целей в области развития (ЦРТ) было сокращение крайней бедности вдвое в период 1990–2015 годов. Эта цель была достигнута на 5 лет раньше запланированного срока. Однако крайняя бедность продолжает оставаться широко распространенным явлением в целом ряде стран с низкими доходами. В 1981 году процент людей, живущих менее чем на 1,25 доллара в день (что является чертой крайней бедности), составлял примерно половину как в странах с доходами выше средних, так и в странах с низкими доходами. 30 лет спустя страны с доходами выше средних добились существенного уменьшения бедности благодаря быстрому росту в группе стран с формирующимся рынком. Но в странах с низкими доходами почти половина населения по-прежнему живет в крайней бедности.



На уровне мира в целом более миллиарда людей, главным образом в Африке к югу от Сахары и Южной Азии, остается в крайней бедности. В большинстве стран также повысилась степень неравенства. В частности, за период с 1990 по 2010 год неравенство увеличилось более чем в двух третях стран. Неравенство между странами достигло пикового уровня в конце 90-х годов ХХ столетия, а затем начало уменьшаться. Но оно по-прежнему остается на более высоком уровне, чем в начале 80-х годов. Более того, в большинстве крупнейших стран с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком увеличилась доля доходов, получаемых богатейшим одним процентом населения. Например, в США сегодня на один процент самых богатых людей приходится примерно 18% валового национального дохода по сравнению с примерно 8% 50 лет назад.



Поэтому среди глобальных вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество, особое значение имеет колоссальный рост неравенства, порожденный масштабным распространением либерализма, в реальности продемонстрировавшим свою несостоятельность. Особая важность состоит в том, что, помимо нравственных последствий, рост неравенства может нанести серьезный удар по общественному благополучию, поставить под угрозу экономический прогресс и стабильность на глобальном уровне.



Многочисленными исследованиями научно доказано, что наличие неравенства оказывает негативное влияние на динамику экономического роста многих стран мира. Так, неравенство влияет на способность малоимущего и среднего класса накапливать человеческий капитал, на политическую стабильность и, как следствие, на стимулы к инвестированию, на социальную сплоченность, на способность противостоять шокам и адекватно адаптироваться к ним. Все это способствует замедлению экономического роста в глобальном и национальном масштабах. В контексте сказанного важным является следующее. Во-первых, повышение производительности труда и доходов на душу населения. Во-вторых, создание достаточного количества достойных рабочих мест для удовлетворения потребностей быстрорастущей и урбанизирующейся глобальной рабочей силы. В-третьих, формирование новой архитектуры международной финансовой системы.



Все сказанное актуализирует необходимость использования новых эффективных инструментов при разработке и реализации экономической политики как на глобальном, так и на страновом уровнях. Необходимо восстановить модель развития, в которой реальная экономика ставится выше финансовых интересов, а устойчивость выше краткосрочных выгод.



Исключительная роль науки



Подводя итоги, отметим, что рассмотренные асимметрии и глобальные вызовы – лишь некоторые из их множества. Чрезвычайную актуальность имеют 10 глобальных вызовов, выделенных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в своем Послании народу Казахстана в конце 2012 года "Стратегия "Казахстан-2050". Наряду с этим существует множество асимметрий в международной торговле, международной миграции капитала, развитии человеческого капитала, в существующих и формируемых интеграционных объединениях и т. д.



В этом контексте исключительная роль принадлежит экономической нау­ке. Представляется, что для отечественной экономической науки весьма актуальным является проведение фундаментальных и прикладных исследований по глобальным вызовам, угрозам и рискам их влияния на экономику Казахстана, перспективам его развития в средне- и долгосрочном периоде; интеграционным асимметриям, влияющим на развитие национальных экономик и эффективность объединительных процессов в региональных образованиях.



Мировой и отечественной экономической науке и практике, несомненно, нужен новый образ мышления. Поэтому необходимым условием современного развития отечественной экономической мысли является тот факт, что во главе научных учреждений должны стоять профессионалы, имеющие авторитет не только на постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье. Но этого недостаточно. Требуется фундаментальный сдвиг в развитии отечественной экономической мысли через финансирование нетривиальных междисциплинарных научных исследований. Одновременно нужно повысить профессионализм научных кадров этих учреждений. Здесь очень важен симбиоз талантливой молодежи и зрелых ученых, имеющих богатый опыт накопленных знаний в экономических исследованиях и признанных за пределами Казахстана за научные результаты.