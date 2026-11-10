Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей

До 17 ноября меньше недели, а фейки про «цифровой апокалипсис» по-прежнему не сходят с лент.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Одни раскручивают тему ради охватов, другие пересылают тревожные посты родным «на всякий случай». Мировые и казахстанские СМИ уже разобрали эту историю по пунктам, но опровержения тонут в потоке новых репостов. Версия из соцсетей звучит громче фактов, пишет телеграм-канал JAQ.OrtCom.kz

С чего все началось?

Первоисточник - пост пользователя X под ником Wesley. 1 Ноября он написал его на португальском языке и сослался на анонимный «источник в даркнете». Вскоре к нему добавилась вторая волна о странах, которые якобы велели гражданам делать запасы. Две истории слились в одну.



Проверим, что от нее остается…

«Хакеры обнулят счета». Банки не хранят балансы в единой базе, которую можно стереть одной командой. Данные дублируются в разных дата-центрах, а регуляторы обязывают банки иметь планы восстановления. Ни один банк и ни одно ведомство о такой атаке не предупреждали.

не предупреждали. «Интернет отключат на три месяца». Интернет - распределенная система из множества независимых сетей, и одним взломом ее не выключить. Бразильский фактчекинговый ресурс Boatos.org не нашел ни официальных прогнозов, ни доказательств того, что на эту дату запланированы глобальные отключения интернета или связи.

Boatos.org «Дата выбрана не случайно». Отчасти это правда, но смысл у даты совсем другой. 17 ноября FEMA и Федеральная комиссия по связи США проведут общенациональную проверку системы экстренного оповещения. Это минутный сигнал по радио и телевидению, на телефоны он не придет.

экстренного оповещения. не придет. «Это предсказали «Симпсоны»». Вирусный пост связал с блэкаутом эпизод 2023 года из мультфильма, хотя в нем нет ни слова о ноябре 2026-го.

ни слова о ноябре 2026-го. « Срочно запасайтесь едой и водой». Советы держать дома запас на 72 часа - это стандартные рекомендации на случай любых ЧС. Бразильское издание A Rede подчеркивает, что связи между ними и 17 ноября нет.

Что выяснили в Казахстане?

Казахстанские журналисты получили ответы из первых рук. МЧС заявило, что не делало никаких предупреждений об отключении интернета и не призывало делать запасы. В «Казахтелекоме» сообщили, что сеть работает штатно. В ЦАРКА подтвердили, что официальные источники эту информацию не подтверждают. Nur.kz предупредил о мошенниках, которые могут предлагать «спасти деньги от атаки».



О чем говорили мы?

Центр по борьбе с дезинформацией тоже проследил путь этого фейка и разобрал каждый его элемент. Материалы можно найти в наших социальных сетях:



Фейк живет, пока его кормят!

Ложная новость не распространяется сама. Ее двигает каждый репост, каждый испуганный комментарий, каждое «перешлю на всякий случай». Прежде чем поделиться тревожным сообщением, проверьте, кто его автор и что говорят официальные источники. Самый надежный способ остановить фейк - не платить ему вашим вниманием.