Глобальная конференция по ПМСП начала свою работу в Астане

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: Адильбек Тауекелов/ Kazpravda.kz.
В Астане начала свою работу Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. Представители разных стран мира собрались в столице Казахстана, чтобы вновь подтвердить свои обязательства по укреплению системы ПМСП для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и целей в области устойчивого развития, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Декларация ПМСП, позволяющая продвигать основные цели здравоохранения, была принята в "городе яблок". Это была революционная декларация, но после того как столицей стала Астана в 1997 году, мы пытаемся перестроить нашу страну в сторону всемирной парадигмы. У нас есть план до 2050 и до 2019 годов. Мы создали систему здравоохранения, которая интегрируется с ПМСП. План нации "100 конкретных шагов", запущенный Президентом РК в 2015 году, предполагает систему медицинского страхования, позволяющего достичь медицинского сопровождения как самый важный шаг на пути устойчивого развития страны до 2020 года", – сказал заместитель Премьер-министра РК Ерболат Досаев.

Досаев также напомнил, что Казахстан работает по пути цифровизации сектора здравоохранения, который начинает свою работу также с ПМСП.

"Согласно постановлению Президента ПМСП снова уделяется особое внимание, позволяющее улучшить показатели здравоохранения. С 2008 по 2017 год, несмотря на рост расходов здравоохранения, сократилась смертность, и увеличился ВВП. Смертность среди детей сократилась с 21 тысячи до 8 тысяч, продолжительность жизни увеличилась с 67 до 73 лет. Казахстан гордится тем, что именно здесь была принята Декларация, и страны ООН также поддерживают заложенное в ней фундаментальное право на медицинское обслуживание", – отметил заместитель Премьер-министра.

В заключение он добавил, что профилактика и раннее обнаружение болезней ПМСП сможет сократить расходы системы здравоохранения и снизить бремя с медицинских учреждений.

"Поддержка людей является приоритетным направлением Правительства Казахстана. Принятие декларации о первичной медико-санитарной помощи объединяет множества стран и станет столпом системы здравоохранения. Мы нацелены на то, чтобы совместными усилиями достичь благополучия и хорошего здравоохранения на благо развития наших стран",– заключил Досаев.

Отметим, что в работе Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи принимают участие 146 стран и 1990 участников.

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