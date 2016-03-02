​Глобальная повестка юных миротворцев

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Наталья ГРИБОВА, Алматы

Малая «Модель ООН» представляет собой масштабную ролевую игру, в которой старшеклассники, принимая на себя роль дипломатов разных стран, моделируют работу реальной международной организации с основным посылом – сохранять мир и безопасность. В этот раз в игре приняли участие 200 делегатов из 13 школ Алматы, Астаны, Шымкента и Москвы.

На торжественном открытии присутствовали представители ООН, посольств Египта, Индии, Литвы, России и США. Музыкальными подарками порадовали студенты Айкуным Сайланбаева, Тимур Башиков, третьеклассница Аня Мирошниченко и танцевальная группа школы, а также студенты специализированного лицея «Арыстан». Представитель ООН в Алматы Властимил Самек выступил в онлайн-режиме, пожелав будущим миротворцам продуктивных дебатов.

Ребята дали клятву делегата, пообещав с честью представлять свою страну и использовать все возможности для установления межкультурной взаимосвязи, понимания духовных ценностей и жизненных принципов государств мирового сообщества. Каждый «дипломат» мог выбрать страну произвольно. Тем, кто запомнился по предыдущим дебатам умением отстаивать свою точку зрения и стимулировать других, заслуженно «достались» самые сильные государства мира.

В течение трех дней ребята обсудили наиболее актуальные темы, в том числе проблемы разоружения, трансграничного управления водными ресурсами в Центральной Азии, извлечения природного газа из сланцевых месторождений. Конференция включила в себя дебаты на казахском, русском и английском языках. Примечательно, что в нынешнем году в рамках малой «Модели ООН» впервые открылась площадка «Генеральной Ассамблеи» на казахском языке.

По словам директора школы «Мирас» Ирины Власянц, формат игры помогает ребятам чувствовать себя вовлеченными в решение тех или иных проблем, реализовать дипломатические, языковые, коммуникативные навыки и принять эффективные предложения, оформленные в резолюцию. Хочется верить, что неординарные решения студентов, изученные представителями ООН в Алматы, будут приняты во внимание. Это позволит и дальше эффективно и сообща работать над решением глобальных воп­росов современности.

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