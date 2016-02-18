Экономика на грани фантастики
Изменения, происходящие в сфере финансов и расчетов, стали непредсказуемыми настолько, что американские эксперты пытаются обосновать экономические процессы, приводя в пример персонажей мультфильмов и научно-фантастической саги «Звездный путь».
«Вся современная экономика стоит на ошибочной основе», – утверждает чешское издание Česká Pozice, ссылаясь на выводы американских исследователей.
Эксперты, в частности, ассоциируют экономические теории с мышлением лишенных эмоций жителей планеты Вулкан, придуманной авторами фантастической саги «Звездный путь».
«В экономических моделях предполагается, что так же, как хладнокровный и рациональный господин Спок из «Звездного пути», все люди – выходцы с планеты Вулкан, которые руководствуются чистой логикой. Если выражаться по-научному, то они максимизируют выгоду при любой ситуации и, таким образом, являются очень предсказуемыми. Но такое упрощение может быть одной из главных причин того, что экономисты часто ошибаются. Они не могут описать, что происходит в мире вокруг нас, и уж тем более не могут предсказать будущие кризисы», – цитирует издание выводы специалистов.
Однако в последние годы в центре внимания – новый вид экономистов, которые хотят изменить классический ход мыслей. Выясняя, что на самом деле влияет на решения людей, так называемые «поведенческие экономисты» поняли, что человечество скорее простоватый персонаж мультсериалов Гомер Симпсон, нежели хладнокровный и рациональный Спок.
Поведенческая экономика развивает классические экономические модели за счет данных из области психологии, полученных в ходе экспериментов и наблюдений за поведением человека. Выясняется, что большинство из нас довольно часто себя не контролирует, как и Гомер Симпсон. Люди склонны переедать, злоупотреблять алкоголем и тратить слишком много денег.
Насколько ошибочно допущение о рациональности при принятии решений, демонстрирует обычный шопинг.
Согласно классической теории, например, люди должны всегда сравнивать все доступные модели мобильных телефонов по их стоимости, качеству и другим характеристикам, выяснять всю необходимую информацию и выбирать то, что является наиболее подходящим. Поведенческая экономика добавляет к этому другие варианты. Например, человек может ориентироваться на то, какой телефон есть у друга, или же опираться на «престижность» той или иной модели в его кругу общения.
Еще отец экономики Адам Смит считал психологию одним из факторов, которые влияют на наши решения. Помимо прославленного «Богатства народов», кстати, он написал и труд «Теория нравственных чувств», на который современные экономисты ссылаются все чаще.
Восемь лет назад экономист Ричард Талер и юрист Касс Санстейн издали книгу «Подталкивание: как улучшить решения, касающиеся здоровья, достатка и счастья». Систему «подталкиваний», как утверждают авторы, можно перенести в любую сферу поведения людей, например, мотивировать их на создание накоплений или переход к здоровому образу жизни.
При этом даже сам Талер предупреждает, что их методом нельзя злоупотреблять, поскольку он граничит с манипуляцией. Чем уже охотно пользуются любители легкой наживы. Поведенческие эффекты хорошо известны в маркетинге. Реклама и продажи давно извлекают пользу из психологических уловок и сегодня почти полностью базируются на том, что люди любят ощущение роскоши и исключительности.
Это доказывает, скажем, успех производителей брендовой одежды. На самом деле их товар не роскошь, но зачастую его продают дороже, чем более дешевые и нередко более удобные и продуманные альтернативы.
Есть и менее явные манипуляции. Всем знакомы, например, усложненные процедуры отказа от подписки на платные услуги. Подписка оформляется только указанием номера кредитной карты, а чтобы отписаться, нужно сделать множество телефонных звонков.
Таким образом, маркетологи давно используют манипулятивные методики на людях, применяя холодную логику Спока к управлению экономическим поведением многомиллионной армии доверчивых Гомеров Симпсонов.
Размывая грани нормальности
В то время как психологи вторгаются на территорию экономики, уход человечества в иррациональную сферу подтверждают психиатры. Польская Gazeta Wyborcza опубликовала интервью с психиатром Адамом Вихняком, заместителем руководителя Третьей психиатрической клиники Института психиатрии и неврологии в Варшаве.
В первую очередь он подчеркивает, что понятий «нормальный» и «ненормальный» в психиатрии давно нет, врач может сказать лишь, есть у человека психические заболевания или на данный момент они отсутствуют.
«В американском руководстве (Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, DSM-5, разработанное Американской психиатрической ассоциацией) один из важнейших критериев распознавания заболевания – симптомы. Их целая группа, которая складывается в соответствующий комплекс. Эти симптомы должны наблюдаться продолжительное время. Состояние пациента не должно быть вызвано мозговыми повреждениями или каким-либо соматическим заболеванием, а также воздействием психоактивных веществ. Следующий важный критерий, который особенно выделяют американцы, – это заметное влияние симптомов на самочувствие и жизнедеятельность человека. И только если все эти условия выполнены, психиатр может диагностировать болезнь или расстройство», – цитирует издание слова психиатра.
Однократное отклонение или «странность» в поведении не будет основанием для постановки диагноза. Как утверждает статистика в области психиатрии, примерно у 7% людей в мире время от времени бывают галлюцинации, они видят или слышат нечто, чего не видят и не слышат другие.
«Есть масса вариантов поведения, которые не имеют ничего общего с заболеваниями мозга, но не вписываются в норму. Достаточно включить телевизор: там можно увидеть, как совершенно здоровые люди могут вести себя так, что их действия вызывают в нас протест, отвращение или изумление. Однако с точки зрения психиатрии эти люди не страдают психическими заболеваниями», – отмечает Адам Вихняк.
По его словам, общепринятые нормы все больше расширяются, и психиатрия не исключение. То, что в прошлом веке считалось отклонением и требовало лечения, сегодня становится нормой поведения. К примеру, за «общение с духами умерших» раньше признавали «душевнобольным», а сейчас выдают лицензии экстрасенсов.
В размывании границ нормальности далеко зашла современная наука. Так, британская The Guardian отмечает, что суперспособности, которые раньше были доступны только вымышленным фантастическим персонажам, сегодня вполне могут стать научной реальностью.
«Появятся ли в ближайшем будущем люди с «искусственными» нечеловеческими возможностями, основанными на использовании высоких технологий?» – задаются вопросом авторы публикации.
Как отмечает издание, квантовая биология, которую продвигает британский физик-теоретик и бывший ведущий научно-популярных передач Би-би-си Джим Аль Халили, является удивительным и довольно неоднозначным направлением в науке, которое теоретически позволяет вызывать в человеческом организме радикальные изменения. Если сверхбыстрое превращение головастика в лягушку можно объяснить квантовым туннелированием, то с помощью теоретически обоснованных квантовых эффектов вполне возможно будет возродить человеческое тело, пораженное огнестрельным оружием или, например, ударом самурайского меча.
К слову, в американской армии, как сообщает издание, всерьез заинтересовались тем, как, благодаря боевым искусствам, на протяжении многих веков люди возвышались до уровня существ с псевдо-сверхчеловеческими способностями. Ученые в США проводят исследования умений шаолиньских монахов и изучают возможность использования древних буддийских ментальных практик для военных целей.
Судя по новостям об использовании роботизированных экзоскелетов для преодоления проблем у людей с ограниченными физическими возможностями, можно говорить о том, что наука уже создает для людей «супер-кости» и о том, что в один прекрасный день кто-то станет обладателем, например, летающего бронированного костюма.
Как предполагает The Guardian, человечество находится в паре шагов от создания сверхспособностей на основе научных достижений. И кто знает, какие неожиданные нечеловеческие возможности смогут обеспечить такие технические достижения, как роевой интеллект беспилотников или клонирование человека?
Возможно, недалек тот день, когда поведенческая экономика внесет в списки необоснованных трат покупку способности летать, перемножать в уме четырехзначные числа или бегать быстрее автомобиля.