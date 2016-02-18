Экономика на грани фантастики



Изменения, происходящие в сфере финансов и расчетов, стали непредсказуемыми настолько, что американские эксперты пытаются обосновать экономические процессы, приводя в пример персонажей мультфильмов и научно-фантастической саги «Звездный путь».

«Вся современная экономика стоит на ошибочной основе», – утверждает чешское издание Česká Pozice, ссылаясь на выводы американских исследователей.

Эксперты, в частности, ассоциируют экономические теории с мышлением лишенных эмоций жителей планеты Вулкан, придуманной авторами фантастической саги «Звездный путь».

«В экономических моделях предполагается, что так же, как хладнокровный и рациональный господин Спок из «Звездного пути», все люди – выходцы с планеты Вулкан, которые руководствуются чистой логикой. Если выражаться по-научному, то они максимизируют выгоду при любой ситуации и, таким образом, являются очень предсказуемыми. Но такое упрощение может быть одной из главных причин того, что экономисты час­то ошибаются. Они не могут описать, что происходит в мире вокруг нас, и уж тем более не могут предсказать будущие кризисы», – цитирует издание выводы специалистов.

Однако в последние годы в центре внимания – новый вид экономис­тов, которые хотят изменить классический ход мыслей. Выясняя, что на самом деле влияет на решения людей, так называемые «поведенческие экономисты» поняли, что человечество скорее простоватый персонаж мультсериалов Гомер Симпсон, нежели хладнокровный и рациональный Спок.

Поведенческая экономика развивает классические экономичес­кие модели за счет данных из области психологии, полученных в ходе экспериментов и наблюдений за поведением человека. Выясняется, что большинство из нас довольно часто себя не контролирует, как и Гомер Симпсон. Люди склонны переедать, злоупотреб­лять алкоголем и тратить слишком много денег.

Насколько ошибочно допущение о рациональности при принятии решений, демонстрирует обычный шопинг.

Согласно классической теории, например, люди должны всегда сравнивать все доступные модели мобильных телефонов по их стоимости, качеству и другим характеристикам, выяснять всю необходимую информацию и выбирать то, что является наиболее подходящим. Поведенческая экономика добавляет к этому другие варианты. Например, человек может ориентироваться на то, какой телефон есть у друга, или же опираться на «престижность» той или иной модели в его кругу общения.

Еще отец экономики Адам Смит считал психологию одним из факторов, которые влияют на наши решения. Помимо прославленного «Богатства народов», кстати, он написал и труд «Теория нравственных чувств», на который современные экономисты ссылаются все чаще.

Восемь лет назад экономист Ричард Талер и юрист Касс Санстейн издали книгу «Подталкивание: как улучшить решения, касающиеся здоровья, достатка и счастья». Систему «подталкиваний», как утверждают авторы, можно перенес­ти в любую сферу поведения людей, например, мотивировать их на создание накоплений или переход к здоровому образу жизни.

При этом даже сам Талер преду­преждает, что их методом нельзя злоупотреблять, поскольку он граничит с манипуляцией. Чем уже охотно пользуются любители легкой наживы. Поведенческие эффекты хорошо известны в маркетинге. Реклама и продажи давно извлекают пользу из психологических уловок и сегодня почти полностью базируются на том, что люди любят ощущение роскоши и исключительности.

Это доказывает, скажем, успех производителей брендовой одежды. На самом деле их товар не рос­кошь, но зачастую его продают дороже, чем более дешевые и нередко более удобные и продуманные альтернативы.

Есть и менее явные манипуляции. Всем знакомы, например, усложненные процедуры отказа от подписки на платные услуги. Подписка оформляется только указанием номера кредитной карты, а чтобы отписаться, нужно сделать множество телефонных звонков.

Таким образом, маркетологи давно используют манипулятивные методики на людях, применяя холодную логику Спока к управлению экономическим поведением многомиллионной армии доверчивых Гомеров Симпсонов.

Размывая грани нормальности

В то время как психологи вторгаются на территорию экономики, уход человечества в иррациональную сферу подтверждают психиатры. Польская Gazeta Wyborcza опубликовала интервью с психиат­ром Адамом Вихняком, заместителем руководителя Третьей психиат­рической клиники Института психиатрии и нев­рологии в Варшаве.

В первую очередь он подчеркивает, что понятий «нормальный» и «ненормальный» в психиатрии давно нет, врач может сказать лишь, есть у человека психические заболевания или на данный момент они отсутствуют.

«В американском руководстве (Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, DSM-5, разработанное Американской психиатрической ассоциацией) один из важнейших критериев распознавания заболевания – симп­томы. Их целая группа, которая складывается в соответствующий комплекс. Эти симптомы должны наблюдаться продолжительное время. Состояние пациента не должно быть вызвано мозговыми повреждениями или каким-либо соматическим заболеванием, а также воздействием психоактивных веществ. Следующий важный критерий, который особенно выделяют американцы, – это заметное влияние симп­томов на самочувствие и жизнедеятельность человека. И только если все эти условия выполнены, психиатр может диагностировать болезнь или расстройство», – цитирует издание слова психиатра.

Однократное отклонение или «странность» в поведении не будет основанием для постановки диагноза. Как утверждает статистика в области психиатрии, примерно у 7% людей в мире время от времени бывают галлюцинации, они видят или слышат нечто, чего не видят и не слышат другие.

«Есть масса вариантов поведения, которые не имеют ничего общего с заболеваниями мозга, но не вписываются в норму. Достаточно включить телевизор: там можно увидеть, как совершенно здоровые люди могут вести себя так, что их действия вызывают в нас протест, отвращение или изу­мление. Однако с точки зрения психиатрии эти люди не страдают психичес­кими заболеваниями», – отмечает Адам Вихняк.

По его словам, общепринятые нормы все больше расширяются, и психиатрия не исключение. То, что в прошлом веке считалось отклонением и требовало лечения, сегодня становится нормой поведения. К примеру, за «общение с духами умерших» раньше признавали «душевнобольным», а сейчас выдают лицензии экстрасенсов.

В размывании границ нормальности далеко зашла современная нау­ка. Так, британская The Guardian отмечает, что суперспособности, которые раньше были доступны только вымышленным фантастичес­ким персонажам, сегодня вполне могут стать научной реальностью.

«Появятся ли в ближайшем будущем люди с «искусственными» нечеловеческими возможностями, основанными на использовании высоких технологий?» – задаются воп­росом авторы публикации.

Как отмечает издание, квантовая биология, которую продвигает британский физик-теоретик и бывший ведущий научно-популярных передач Би-би-си Джим Аль Халили, является удивительным и довольно неоднозначным направлением в науке, которое тео­ретически позволяет вызывать в человеческом организме радикальные изменения. Если сверхбыстрое превращение головастика в лягушку можно объяснить квантовым туннелированием, то с помощью теоретически обоснованных квантовых эффектов вполне возможно будет возродить человеческое тело, пораженное огнестрельным оружием или, например, ударом самурайского меча.

К слову, в американской армии, как сообщает издание, всерьез заинтересовались тем, как, благодаря боевым искусствам, на протяжении многих веков люди возвышались до уровня существ с псевдо-сверхчеловеческими способностями. Ученые в США проводят исследования умений шаолиньских монахов и изу­чают возможность использования древних буддийских ментальных практик для военных целей.

Судя по новостям об использовании роботизированных экзоскелетов для преодоления проблем у людей с ограниченными физическими возможностями, можно говорить о том, что наука уже создает для людей «супер-кости» и о том, что в один прекрасный день кто-то станет обладателем, например, летающего бронированного костюма.

Как предполагает The Guardian, человечество находится в паре шагов от создания сверхспособностей на основе научных достижений. И кто знает, какие неожиданные нечеловеческие возможности смогут обеспечить такие технические достижения, как роевой интеллект беспилотников или клонирование человека?

Возможно, недалек тот день, когда поведенческая экономика внесет в списки необоснованных трат покупку способности летать, перемножать в уме четырехзначные числа или бегать быстрее автомобиля.