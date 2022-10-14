Глобальные экономические тренды обсудили в Правительстве Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по актуальным экономическим вопросам с участием представителей центральных государственных органов, Национального банка и Института экономических исследований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Так, были рассмотрены глобальные экономические тренды и факторы, влияющие на темпы мирового производства, потенциальные вызовы, а также ситуация на международных рынках в целом.

Подводя итоги, Ерулан Жамаубаев поручил детально проанализировать глобальные тенденции на экспертном уровне.