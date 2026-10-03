Глобальные вызовы и поиск решений

Мероприятие, посвященное 15-летию Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР⁄IAAR), объединило участников из 29 стран.

В рамках форума также были представлены результаты нацио­нальной программы AI-Sana. Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ее задача – не просто научить студентов пользоваться отдельными сервисами искусственного интеллекта, а сформировать навыки его системного применения.

– Искусственный интеллект расширяет возможности любого специалиста. Он позволяет быть продуктивнее, обрабатывать намного больше информации, быст­рее выполнять и постепенно автоматизировать задачи, – отметил глава ведомства.

Одним из направлений программы становится модель AI + X, при которой знания в области ИИ дополняют основную специальность студента – будь то машиностроение, сельское хозяйство, инженерия или другое направление. По словам Саясата Нурбека, ИИ должен не подменять профессиональную подготовку, а усиливать возможности специалиста.

Профессор Пол Ким, участвующий в развитии AI-Sana, говорил о переходе от базового освоения ИИ к созданию студентами собственных проектов и решений для реальных задач.

За два этапа AI-Sana выдано 706 023 сертификата. На втором этапе обучались 104 459 студентов, из которых 67 264 успешно завершили программу. В ней приняли участие 106 организаций высшего и послевузовского образования из 20 регионов страны. Студенты разработали 22 008 проектных решений, 515 из них уже тестируются и внедряются.

Часть студенческих разработок представили прямо на площадке форума. Среди них – роботизированные платформы, дроны, четырехногий робот, а также цифровые сервисы для решения прикладных задач. На одном из стендов демонстрировали AI-сис­тему для работы с налоговыми данными и декларациями.

Интерес к программе оказался выше первоначального набора: на 100 тыс. мест поступило 209 тыс. заявок. К работе привлечены 1 740 преподавателей-кураторов. Третий этап AI-Sana планируется запустить в октябре. Его задача – дальнейшее развитие AI-компетенций студентов и доведение перспективных проектов до практического применения.

Возвращаясь к форуму, отметим, что его главной темой стали перемены в самом понимании качества образования в условиях стремительного развития ИИ, цифровых технологий и трансформации рынка труда. Речь идет не только о новых инструментах в учебном процессе. Пересматриваются подходы к образовательным программам, аккредитации и подготовке специалистов.

– В системе внутреннего обеспечения качества искусственный интеллект рассматривается как элемент более широкой цифровой трансформации, – говорил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов. – Для Казахстана это означает конкретную работу: нам предстоит привести национальные подходы к аккредитации в соответствие с обновленными международными требованиями, пересмотреть стандарты агентств, требования к внутренним системам обеспечения качества вузов и процедуры внешней оценки.

По его словам, цифровая транс­формация должна охватывать весь путь студента – от поступ­ления до выпуска. В информационную экосистему вузов планируется интегрировать 38 цифровых агентов, которые будут использоваться в работе приемных комиссий, сопровож­дении учебного процесса и других направлениях.

Одновременно развивается сотрудничество с международными образовательными и технологическими компаниями, внедряются инструменты ИИ для преподавателей, исследователей и сотрудников университетов.

Еще один вызов связан с развитием транснационального образования. В Казахстане сегодня в различных форматах работают более 30 зарубежных вузов, открываются филиалы, совместные и двудипломные программы. Это требует единых подходов к оценке качества и сопоставимос­ти квалификаций.

О становлении независимой сис­темы аккредитации в Казах­стане говорил президент Нацио­нальной инженерной академии РК Бакытжан Жумагулов. Ее формирование стало возможным пос­ле присоединения к Болонскому процессу, перехода на кредитную технологию и расширения академической мобильности.

Ключевое отличие независимой аккредитации от прежней системы государственного контро­ля заключается в ее развивающей функции. Речь идет не о разовой проверке, а о постоян­ной работе университета над образовательными программами и результатами.

Еще одной сквозной темой форума стало доверие к системе образования. Бывший министр образования и науки, экс-постоян­ный представитель Казахстана при ООН Бырганым Айтимова назвала его одним из главных условий развития образовательной системы:

– Цифровая трансформация и искусственный интеллект должны рассматриваться не как самоцель, а как инструменты повышения эффективности и качества образования. Центром образовательного процесса по-прежнему должен оставаться студент – его знания, компетенции, творчес­кий потенциал, способность креативно мыслить и принимать ответственные решения.

О практической стороне международного сотрудничества рассказала советник генерального директора НААР Ольга Яновская. Агентство проводит трансграничную аккредитацию, обучает экспертов из стран Центральной Азии и затем привле­кает их к оценке образовательных программ с учетом законодательства каждой страны. Международная аккредитация влияет на развитие академичес­кой мобильности, совместных программ, привлечение иност­ранных студентов и узнаваемость университетов.

Практический результат такого сотрудничества показал пример Азербайджанского медицинского университета. Его ректор Герай Герайбейли рассказал, что сотрудничество вуза с НААР началось в 2021 году. Это помогло развивать программы и факультеты, улучшать качество медицинского образования и формы оценки студентов. По его словам, работа не заканчивается визитом экспертной комиссии. После аккредитации продолжаются мониторинг, экс­пертиза и анализ отчетов, что позволяет университету видеть слабые места и корректировать образовательные программы.

Всего программа юбилейного форума включает четыре направления: глобальные вызовы для системы качества, медицинское образование, искусственный интеллект и цифровые технологии, а также формирование общего образовательного пространства стран Центральной Азии.