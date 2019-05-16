Глобальные вызовы на рынке труда связаны с развитием цифровых технологий – Абдыкаликова на АЭФ-2019

Фото primeminister.kz
Заместитель Премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в работе панельных сессий XII Астанинского экономического форума, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, первым мероприятием стала конференция, приуроченная к 100-летию Международной организации труда. В ней также участвовали министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев, директор департамента Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Грахам Минтон, представители международных организаций, эксперты.

Открывая конференцию, Гульшара Абдыкаликова отметила, что глобальные вызовы на рынке труда, стоящие на повестке всех стран мира и международных организаций, связаны с развитием цифровых технологий, новых форм трудовых отношений, а также с демографическими изменениями.

"В Казахстане сформированы и реализуются системные меры реагирования на эти риски. Планомерно проводятся структурные реформы. Для приближения к передовым международным практикам внедряются стандарты ОЭСР", – сказала Г. Абдыкаликова.

Заместитель Премьер-министра РК подчеркнула, что перед Правительством стоят масштабные задачи: к 2025 году создать свыше 1 млн рабочих мест с достойной оплатой труда и безопасными условиями; повысить уровень навыков и компетенций работников; создать условия для перехода на модель непрерывного обучения в течение всей жизни.



В настоящее время работа в сфере будущего труда проводится по нескольким направлениям. Так, по поручению Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева реализуется Госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" на 2017-2021 годы. С начала ее реализации выделено 314 млрд тенге, за два года участниками Программы стали более 1,2 млн человек, на постоянные рабочие места было трудоустроено 695 тыс. человек. В текущем году мерами Программы планируется охватить 570 тысяч граждан, на сегодня ее участниками стали уже 168 тысяч человек.

С 1 января 2018 года в республике работает первая цифровая площадка и самый большой банк вакансий/резюме в стране – Электронная биржа труда. На Бирже размещено 985 тыс. вакансий и 732 тыс. резюме. C ее помощью трудоустроено cвыше 630 тыс. граждан.

В рамках конференции выступили также международные эксперты, состоялся обмен мнениями по вопросам будущего труда.

Следующим мероприятием, в котором участвовала вице-премьер, стала панельная сессия "Создание инновационных экосистем для зеленого роста: наука, образование и технологии". В ней также приняли участие министр образования и науки Куляш Шамшидинова, председатель президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева, международные и национальные эксперты, ректоры вузов и другие.

В своем приветственном слове Гульшара Абдыкаликова акцентировала внимание на том, что ухудшение экологии за последние 100 лет заставило задуматься об ответственности перед человечеством. Сегодня мировым сообществом принята Концепция устойчивого развития, одобрен переход развитых и ряда развивающихся стран к "зеленой экономике".

"В нашей стране также принята в 2013 году Концепция по переходу Казахстана на зеленую экономику. В результате ее реализации ожидается улучшение благосостояния граждан, существенная экономия природных ресурсов и  усиление защиты окружающей среды", – сказала заместитель Премьер-министра.

В названной Концепции одной из приоритетных задач является подготовка новых кадров с новыми навыками для "зеленых" рабочих мест. Их создание, в свою очередь, должно сопровождаться трансформацией системы профессионального образования. Решение данной задачи возможно только при комплексном подходе:

1) модернизации образовательных программ;

2) совершенствовании компетенций преподавательского состава;

3) создании новой обучающей среды, использующей передовые технологичные решения и экологичный подход.

По итогам панельной сессии были подписаны меморандумы.

