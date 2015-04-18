Глобальным вызовам – нестандартный ответ Свежий выпуск 450 Нуралы БЕКТУРГАНОВ, первый вице-президент Казахстанской национальной академии естественных наук, академик

Ученые Республиканской общественной организации «Казахстанская национальная академия естественных наук» (КазНАЕН), являясь гражданским объединением в сфере науки, видят свою задачу в научно-техническом обосновании нестандартных и сильных ответов на глобальные вызовы.

Сегодня центр мировой экономики стремительно перемещается из стран «большой семерки» в Евразию. Сложившийся на рубеже тысячелетия технологический уклад ориентирован на покупателя, и экономическое лидерство в недалеком будущем будут определять в большей степени покупатели, нежели базовые технологические компетенции и сырьевой потенциал стран-производителей. В Евразии проживает более половины населения планеты, т. е. покупателей товаров, следовательно, и решение о технологическом лидерстве недалекого будущего будет приниматься именно на территории Евразии.

Анализ показывает, что это произойдет не позже 2050 года, и своевременно принятая Стратегия «Казахстан-2050» позволит стране обеспечить достойное вхождение в новые экономические условия на основе имеющихся в стране предпосылок. Одной из таких предпосылок является транзитный потенциал Казахстана, расположенного в самом центре евразийского континента.

В Послании «Нұрлы жол – путь в будущее» подчеркнуто, что «транспортная инфраструктура – это кровеносная система нашей индустриальной экономики и общества. Для Казахстана пути сообщения имеют важное значение в плане его расположения между Европой и Азией, Севером и Югом. Нужно усилить мощность порта Актау». В целях обоснования этого направления в КазНАЕН разработана целевая программа «Научно-техническое обоснование максимально возможных вариантов евразийского транзита через территорию Казахстана», в которой предусмотрено создание на Каспии международного морского хаба, способного обеспечить стране выход в Мировой океан и максимально реализовать воднотранспортный потенциал евразийского транзита через ее территорию.

Казахстан неоднократно поднимал на высшем уровне предложение о строительстве канала «Евразия». Ученые КазНАЕН планируют создать модель максимально возможного варианта евразийского воднотранспортного транзита через территорию Казахстана с учетом этого канала, Иранского канала Каспий – Персидский залив и канала Сибирь – Азия. За основу этой модели планируется, наряду с аналогичными инициативами Казахстана и России, взять инициативу Китая «Один пояс, одна дорога», которую Си Цзиньпин в ноябре 2014 года предложил реализовать странам БРИКС на саммите G20 в Австралии.

Казахстан может прекрасно справиться с ролью ведущего транспорт­ного хаба евразийского транзита. За последние годы в стране многое сделано для реализации этой цели. В 2014 году общий объем перевозок через порт Актау составил 10,3 млн. тонн. Завершается строительство Актауского морского северного терминала, что увеличит мощность порта на 3 млн. тонн. Завершение строительства объектов первого этапа сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» запланировано на июнь 2015 года.

Реализуется программа развития международного пограничного перехода Достык – Алашанькоу. В 2014 году введен в эксплуатацию участок Жезказган – Бейнеу, что открыло прямое железнодорожное сообщение Достык – Актау. В этом же году введена в эксплуатацию железная дорога из Актау в Иран. Близко к завершению строительство казахстанского участка автострады Западная Европа –Западный Китай. 25 декабря 2014 года введен в эксплуатацию мост через Сырдарью.

За последние годы в Казахстане проведена большая работа по развитию транзитного потенциала. Президиум академии предлагает дополнить ее научно обоснованными расчетами по воднотранспортному транзиту и обсудить их на VIII Астанинском форуме на панельной сессии «Устойчивое развитие евразийского энергетического, транзитного и водного потенциала».

Двигаясь в направлении евразийского сотрудничества, ученые КазНАЕН завершают научно-техническое обоснование по развитию энергетического потенциала страны в «Национальной стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года», которая продвигает инициативы нашего государства по Глобальной энергоэкологической стратегии, получившей поддержку мирового сообщества на Рио+20. И здесь у Казахстана есть шансы быть не только транзитным хабом, но и евразийским энергетическим хабом. Именно с этой целью Стратегия «Казахстан-2050» ориентирует на комплексное развитие всех источников энергии, в т. ч. и атомной, для которой у нас в стране имеется достаточный научный потенциал и сырьевые ресурсы.

Запасы угля, газа, нефти и урана в мире ограничены. В перспективе возникнет необходимость наряду с их использованием включить в оборот и нетрадиционные источники энергии – горючие сланцы, высоковязкие нефти, природные битумы, метан угольных пластов, бурые угли и гидротермальные воды, а также газификацию и ожижение углей для выработки электроэнергии и получения жидкого топлива. В Казахстане имеются большие запасы этих источников энергии. Введение в оборот нетрадиционных источников энергии должно быть осуществлено на базе соответствующей национальной стратегии устойчивой энергетики, подкреп­ленной технологиями. И здесь мы предлагаем также ряд программ по развитию технологий использования нетрадиционных источников энергии – метану угольных пластов, горючих сланцев и других.

В частности, примером может служить реализуемый проект «Метан Караганды» с разработкой технологических регламентов бурения вертикальной, переходящей в наклонно-горизонтальную скважину на Талдыкудукском участке Карагандинского угольного бассейна. Учеными КазНАЕН совместно с ТОО «ТалдыкудукГАЗ» получен первый опытный газ уже по новой технологии и совместно с Министерством энергетики РК разработана «дорожная карта» по разведке и добыче метана Карагандинского угольного бассейна.

На угольном месторождении Сарыадыр Ерейментауского района Акмолинской области ученые КазНАЕН совместно с ТОО «Институт химии угля и технологии» и ТОО «ОН-ОЛЖА» строят опытно-промышленный комплекс по переработке угля, его газификации. Здесь также планируется создание опытно-промышленных участков по брикетированию угольной пыли, производству гуматов калия, выработке электрической и тепловой энергии, биогаза, синтезу дизельного топлива по синтезу Фишера-Тропша, получению сплавов металлов из углей Казахстана. Приведу только один пример важности проводимых работ: при прямом сжигании угля на ТЭЦ к. п. д. составляет 43%, в то время как при сжигании газифицированного угля – 84%. На этой площадке будет отработана технология газификации угля для ТЭЦ Караганды, Астаны и других крупных городов страны.

Для Центрального Казахстана, где нет запасов нефти, получение жидкого топлива из угля является актуальным. С этой целью на месторождении Сарыадыр строится мини-завод по получению жидкого топ­лива из угля производительностью 5 т в сутки. На этом мини-заводе будут отработаны технологии использования углей Сарыадырского, Кушмурунского, Майкубенского, Карагандинского, Экибастузского и других месторождений Казахстана. Получаемое жидкое топливо будет сертифицировано.

В Алматы ТОО «Энерго-технологический комплекс «КазСланец» на территории опытно-экспериментального производства АО «Центр наук о земле, металлургии и обогащения» монтирует опытно-демонстрационную установку, на которой будут отрабатываться технологии комплексной переработки горючих сланцев месторождений Кендырлык (ВКО), Туксай, Черный Затон (ЗКО) и других.

«Национальная стратегия устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года» призвана вывести энергетику страны на уровень поставщика энергии в страны евразийского содружества, используя огромные запасы традиционных и нетрадиционных энергоносителей и выгодное географическое положение.

По мнению ученых КазНАЕН, Казахстан также может быть и водным евразийским хабом, через который пресная вода реки Ертис и северных рек, а также в перспективе и опресненная морская вода Ледовитого океана будут поставляться в страны Евразии, испытывающие сегодня ее острый дефицит. В академии подготовлена целевая научно-техническая программа «Водная безопасность Республики Казахстан – стратегия устойчивого водообеспечения», в которой будет дано научное обоснование строительства трансказахстанского канала «Ертис – Сырдарья». Планируют рассмотреть три варианта канала – северный, центральный и южный. Северный самотечный вариант вокруг Казахстанского мелкосопочника наиболее приемлем для решения водных проблем Казахстана раз и навсегда.

В рамках этой же программы будут уточнены эксплуатационные запасы подземных вод, разработаны варианты территориального перераспределения ресурсов подземных вод и создания резервного фонда месторождений. Будут разработаны пилотные автоматизированные, постоянно действующие модели эксплуатируемых месторождений.

Помимо развития транзитного, энергетического и водного потенциала страны ученые КазНАЕН активно занимаются повышением эффективности традиционных добывающих секторов – вывода на мировой рынок геологоразведки, ростом производства золота. В программе «Научно-технологическое обоснование развития редкометалльной отрасли в Казахстане на 2011–2014 годы» определены перспективные площади и оценка прогнозных ресурсов по редким землям на месторождении Шок-Карагай, Кундыбай и Верхний Иргиз, разработана технология обогащения медно-молибденовых руд месторождений Коунрад, Шорское, Шатырколь, Актогай, технология извлечения осмия из сточных вод и др.

А в рамках НТП «Научно-технологическое сопровождение интенсификации производства золота в РК» на 2011–2014 годы научно обоснована возможность прироста в 2 раза геологических запасов рудной базы золотоизвлекательных предприятий, подготовлены рекомендации по перспективным золоторудным площадям Сымбыл, Кудер-Акгирек, Жумбинской и Бакырчикской рудоносной структуры, по россыпной золотоносности площади Юго-Западная Калба, Среднее течение р. Иртыш и Шаган-Оба, отработана технология флотационного обогащения золотосодержащей руды ряда месторождений с использованием новых реагентов, разработана и запатентована инновационная технология прямой плавки золотосодержащего сырья с извлечением золота порядка 95–96%.

Сегодня ученые КазНАЕН не останавливаются на стадии разработки технологий, как это было принято раньше, а идут дальше, создавая на базе разработанных технологий опытно-производственные участки на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Примером здесь может служить запатентованный проект по разработке аквакультурной технологии. В 2012 году создан опытно-промышленный участок по отработке технологических решений по выращиванию осетровых рыб в условиях замкнутого водообеспечения. В настоящее время участок в Уральске передан инвестору ТОО «Ordabasy group», а участок в п. Топар передан ТОО «Биология моря».

Для развития ГЧП в сфере науки и технологий необходимо дальнейшее совершенствование правового обеспечения. В прошлом году Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента совместно с президиумом КазНАЕН провели «круглый стол» по обсуждению мер по совершенствованию правового обеспечения эффективности научных исследований и внедрения их результатов в процессы социально-экономической модернизации страны. Были приняты рекомендации по совершенствованию венчурного финансирования научных разработок и в области защиты интеллектуальной собственности.

Можно привести немало примеров успешно действующих СП, созданных на основе ГЧП. Так, в Караганде с АО «Кенжер» создается опытный участок по производству металлургического кремния. В столице на территории Индустриального парка специальной экономической зоны «Астана – новый город» совместно с инвестором ТОО «Led System» создан опытно-промышленный участок по производству светодиодов, который уже начал выпуск серийной продукции. В Костанайской области в целях коммерциализации запатентованного инновационного проекта «Строительство глиноземного завода в Костанайской области на основе Байер-гидрогранатовой технологии переработки низкокачественных бокситов» подписано соглашение о совместной деятельности с инвестиционной компанией Rean Commodity и их представителем в Казахстане – ТОО «Азия Минерал Ресурс». На строительство опытно-промышленного участка, добычу представительной пробы бокситов и в перспективе, строительство глиноземного и алюминиевого заводов на территории Костанайской области данная инвестиционная компания предполагает инвестировать до 3–4 млрд. долл.

А в Усть-Каменогорске на базе опытно-промышленной линии ТОО «Алтайский геолого-экологический институт» по производству «Тагансорбента» создано ТОО «Сорбент», которое производит лекарственный препарат «Тагансорбент» на базе природного минерала монтмориллонит. Не менее интересен проект и в Караганде, где на базе АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» реализуется программа «Разработка новых фармакологических соединений – субстанций оригинальных лекарственных препаратов и их стандартных образцов». Наряду с 16 уже выпущенными препаратами, одним из направлений этой программы будет разработка препарата для долголетия «Кордицепс».

По предложению ученых КазНАЕН проводится трансформация опыта Назарбаев Университета по созданию исследовательского университета нового типа путем объединения АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» с КазНТУ им. К. Сатпаева в некоммерческое АО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева». Высокая эффективность первого национального исследовательского университета технического профиля будет обеспечиваться на основе синергии междисциплинарного обучения, научных исследований и инновационного производства в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных в отраслях экономики.

Это далеко не полный перечень конкретного вклада ученых в экономическое развитие Казахстана. Гражданские инициативы КазНАЕН подкреплены реальными делами и могут быть научной основой нестандартных и сильных ответов Казахстана на серьезные геополитические и экономические вызовы.



