Статьи Глобальный кризис: борьба за жизненное пространство. Демократического консенсуса не существует

Опровергая и Канта, и Буша



Основной вывод работы ученых заключается в том, что не демократические ценности, а торгово-экономические отношения и членство в международных межправительственных организациях играют определяющую роль в поддержании мира между странами с демократическими режимами. К последним относятся прежде всего государства "золотого" миллиарда — США, Канада, Австралия, страны ЕС и Израиль, а также Япония и Южная Корея. Политологи полагают, что такого понятия, как демократический мир, не существует. В своем исследовании ученые проанализировали тенденции международных военных конфликтов, происходивших в период с 1948 по 2000 год, и построили соответствующую модель. Она описывает случившиеся ранее конфликты (до 47% лучше, чем аналогичная стандартная модель) и способна прогнозировать возникновение войн в период до десяти лет.



"Я так сильно болею за демократию потому, что такие режимы не воюют друг с другом. Люди из большинства демократических обществ не любят вой­ну, они понимают что такое война… Я верю, что демократия может обеспечить мир. И поэтому так сильно верю в то, что наш путь на Ближнем и Среднем Востоке – это распространение демократии", – сказал в 2004 году Джордж Буш-младший, являющийся одним из сторонников теории демократического мира.



Отправной точкой исследования ученых стала идея немецкого философа Иммануила Канта, высказанная им в 1795 году в работе "К вечному миру". В современной интерпретации, по Канту, войны между странами не будет при выполнении трех условий: распространении демократических режимов, наличии развитых торгово-экономических взаимозависимых отношений и членства в международных правительственных организациях.



Ученых интересовало общее и отдельное влияние этих факторов на возможность возникновения конфликта между странами. В этом политологам помог один из соавторов работы – математик Питер Муха. Он ранее вместе с коллегами разработал теорию сетей специального вида, позволяющую наблюдать за эволюцией во времени и в зависимости от различных параметров как всей сети, так и ее групп узлов (сообществ).



Эта модель позволила ученым проследить влияние трех условий на поддержание мира между странами. "Когда мы рассматривали сети в общем, мы обнаружили несколько сообществ стран, которые похожи друг на друга не потому, что входят в международные правительственные организации, имеют торговые соглашения друг с другом или характеризуются демократическими режимами, а потому, что для них характерно наличие всех трех общих признаков", – сказал ведущий автор исследования Скайлер Кранмер.



Ученые в своей модели наблюдали то, что они назвали кантовским фракционированием — разбиением ранее однородной группы на более мелкие в контексте возникновения общих интересов. Эти группы преследовали свои цели и, как следствие, для их достижения могли использовать насильственные приемы. Ученые полагают, что их исследование окажется полезным для политического и военного планирования.



Призраки Европы



"Призрак бродит по Европе – призрак распада Евросоюза". Эта перефразированная цитата из "Коммунистического манифеста" Маркса все чаще встречается в дискуссиях европейских интеллектуалов в связи с нынешним кризисом ЕС. Они задаются вопросами: можно ли еще спасти европейский проект, и какова роль новых элит в кризисной ситуации?



Наибольшую опасность идеологи протестных движений видят в дальнейшей бюрократизации Евросоюза. Так, совсем недавно министры экономики Германии и Франции Зигмар Габриэль и Эмманюэль Макрон выступили с инициативой создания экономического правительства еврозоны с общим бюджетом и "социализацией долгов". Еврозона на высокой ступени экономической и политической интеграции станет, по их замыслу, ядром "переформатированного" Евросоюза, к которому будут примыкать и постепенно ассимилироваться периферийные страны ЕС. Предлагаемое экономическое правительство еврозоны будет суперструктурой, которая станет контролировать государства-нации в вопросах бюджетной политики и подменять парламенты в вопросах налогооб­ложения.



По мнению ряда аналитиков, это будет означать окончательную смерть Евросоюза: ведь именно из-за навязываемой сверху федерализации Европы возникли такие мощные движения протеста, как "Подемос" в Испании, СИРИЗА в Греции, "Партия независимости Соединенного королевства" (Ukip) в Великобритании и "Национальный фронт" во Франции. Обозреватели напоминают, что в 2005 году французы на референдуме сказали «нет» проекту Европейской конституции. Сегодня, по опросам газеты Le Figaro, результаты были бы еще хуже – 62% высказались бы против.



Форсируя процесс федерализации, в то время как европейские народы хотели бы его приостановить, политические элиты старого континента порождают огромное недовольство граждан. В 2015 году ситуация в ЕС выглядит гораздо хуже, чем 10 или 20 лет назад: почти все государства погрязли в долгах, Великобритания открыто угрожает покинуть Евросоюз, Греция была на грани выхода из еврозоны.



Традиционные партии Европы не могут ничего противопоставить протестным движениям, в то время как глобализация нанесла непоправимый урон европейской промышленности и сельскому хозяйству. Брюссель регламентирует, подавляет, но не защищает – так считают европейцы.



По мнению французского социолога Эмманюэля Тодда, нынешняя европейская конструкция превратилась в бюрократический наднациональный механизм, который уничтожает демократический суверенитет европейских народов и все подчиняет интересам рынков.



Французы вспоминают в связи с этим пророческие слова выдающегося политического деятеля Пьера Мендес-Франса, который выступил в 1957 году против подписания Римского договора, заявив, что создание европейского сообщества неизбежно приведет к отказу от демократии.



Его пророчество сбылось не сразу: идеал европейского единства был жив до конца XX века, когда объединенная Европа, избавленная от франко-германского соперничества, добилась высокого уровня благосостояния, смогла принять в свои ряды Грецию, Португалию и Испанию, совместными усилиями поддержав экономику этих стран и обеспечив их переход к демократии. На тот момент казалось, что европейский проект удался, и ради него стоит пойти на некоторые ограничения нацио­нального суверенитета. Но европейские политики переоценили свои возможности, а также недооценили протестный потенциал населения, в первую очередь среднего класса, сформировавшегося после войны. Перед лицом экономического кризиса и региональных конфликтов европейский средний класс, опора демократии, впал в панику и требует решительных действий. Однако нынешние европейские элиты не способны ответить на вызовы времени.



Нынешний кризис Европы связан и с тем фактом, что современные европейские элиты не могут адаптироваться к условиям глобализированного мира, в котором они не способны больше доминировать ни интеллектуально, ни экономически. Они не могут даже выработать позицию по внутренним проблемам Европы, в том числе по вопросу колоссальной государственной задолженности, не говоря уже о беженцах, волны которых захлестнули континент в последние дни.



ЮВА – пугающая нестабильность



Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА) страдают от внутриполитических противоречий, к тому же многие из них еще и имеют территориальные претензии друг к другу. Фактически таких раздражителей нет лишь в отношениях тех стран, которые лишены общей границы, но глобальные проблемы неизбежны для всего региона.



В начале нынешнего года ситуация в Юго-Восточной Азии со многих точек зрения выглядела позитивно. По таким показателям, как рост ВВП, активность местных и иностранных инвес­торов, большинство членов АСЕАН обгоняли многие другие развивающиеся и развитые страны. В самом конце 2015 года ожидался официальный запуск Экономического сообщества АСЕАН. Меры по формированию единого экономического пространства с населением в 615 млн человек должны были позволить ЮВА сохранить присущий ей хозяйственный динамизм. Однако теперь ситуация выглядит иначе, в том числе и из-за пессимизма по поводу политической стабильности региона. Признаки неустойчивости и неопределенности отчетливо видны в не самых отсталых странах, на уровне двусторонних отношений между ними и в масштабах всей ЮВА.



В последние несколько лет едва ли не каждая избирательная кампания в странах АСЕАН – будь то Таи­ланд или Малайзия, Камбоджа или Индонезия, а отчасти даже Сингапур – дает пищу для размышлений о разногласиях внутри правящих элит, о конфликтах между властью и альтернативными элитами, между обществом и государством в целом. Массовые уличные противостояния с силами правопорядка перерастают в попытки "цветных революций". Первопричина этих явлений – ускоренная модернизация, решающая одни проблемы, но порождающая другие, создающая новые социальные дисбалансы, разрывы и противоречия. Наряду с завышенными ожиданиями, она стимулирует и протестные настроения (сфокусированные, в частности, на бурно расцветающей коррупции – непременной спутнице модернизации). И все это происходит в недрах этнически и конфессионально неоднородных обществ, где многие меньшинства чувствуют себя хронически обделенными, а политизация религии – в порядке вещей. Мусульманский юг Филиппин и мусульманский юг Таиланда, национальные окраины Мьянмы и места проживания мусульман-рохинжа, территории Новой Гвинеи, входящие в состав Индонезии, остаются зонами застарелых конфликтов.



Самое тревожное – возможность наложения всех вышеперечисленных трендов. Главный вопрос: где та грань, за которой неблагоприятные политические тенденции начнут угнетающе действовать на экономику ЮВА и АТР? Тот факт, что политизации подверглась сама тематика региональной экономической интеграции, не предвещает ничего хорошего. Соперничество таких проектов, как продвигаемое Вашингтоном Транс-Тихоокеанское парт­нерство (ТТП, с участием Брунея, Вьетнама, Малайзии и Сингапура), и Регио­нальное всеобъемлющее экономическое парт­нерство (РВЭП), за которое ратует АСЕАН, грозит обернуться глубоким размежеванием в ассоциации.



По материалам открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН