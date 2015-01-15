Глобальный кризис продолжается Статьи 583

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politonline.ru



Социологи выяснили, какие именно проб­лемы кажутся жителям Европы основными.



Безработица (45%), экономическая ситуация (24%) и иммиграция (18%) больше всего тревожат жителей Европейского сою­за. Впервые с публикации Евробарометра осень 2009 года неэкономическая тема (миграция) попала в рейтинг доминирующих проблем.



Если рассматривать результаты опроса в отдельных странах, то проблема безработицы является наиболее тревожной для жителей Кипра (79%), Испании (78%), Португалии (66%) и Греции (60%). Экономической ситуацией обеспокоены граждане Кип­ра (68%), Словении (47%) и Греции (46%). Проблема миграции больше тревожит жителей Мальты (57%), Великобритании (38%) и Германии (37%), – добавили социологи в своем отчете о глобальном соцопросе.



Таким образом, совсем неудивительно, что экономические темы были и остаются наиболее приоритетными и волнующими – это особенно выделяется на фоне общей нестабильной ситуации в мировой экономике.



Число европейцев, которые считают, что экономическое положение Европейского сою­за ухудшится в течение ближайшего года, увеличилось на 6 единиц по сравнению с весенним опросом, до 24%. Позитивная оценка экономического положения наблюдается в экономически устойчивых странах Скандинавии, а также Германии и Великобритании. Вопрос безработицы, который волнует 45% европейцев, стал особенно актуален в связи с режимом обоюдных санкций, который существует между Россией и ЕС.



Также вырос страх перед терроризмом (о нем заявляют 6% респондентов).



"Повышению таких настроений способствует информация в СМИ о том, что граждане ряда европейских государств отправляются для участия в боевых действиях на стороне Исламского государства, которая также постоянно возникает в повестке европейской прессы", – отмечают специалисты.



Рост самоубийств во Франции



vz.ru



Уровень смертности от самоубийств увеличивается пропорционально росту уровня безработицы, что в численном выражении составляет более 600 случаев суицида в период между 2008 и 2010 годом, согласно данным исследования Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM).



В момент увеличения уровня безработицы до 10% уровень летальных случаев самоубийств возрастает в среднем на 1,5% среди населения старше 15 лет. Связь между безработицей и самоубийством наиболее выражена у мужчин в возрасте от 25 до 49 лет: увеличение уровня безработицы на 10% соп­ровождается увеличением на 1,8% до 2,6% случаев суицида, сообщает Le Figaro (перевод предоставлен Центром актуальной политики).



Принимая во внимание причинно-следственную связь, "количество самоубийств, произошедших во Франции в связи с увеличением безработицы в период между 2008 и 2010 годом" может быть "оценено в 584" случая от общего количества.



В соответствии с Национальной обсерваторией самоубийств Франция имеет один из самых высоких показателей самоубийств в Европе. В 2011 году во Франции было зарегистрировано 11 тыс. 400 летальных самоубийств. Как и в других странах Европы, в три раза больше смертей от самоубийств приходится на мужчин, чем на женщин: в среднем 27,7 смертей на 100 тыс. мужчин и 8,1 на 100 тыс. женщин.



Главные проблемы Испании



ria.ru



Жители Испании считают главными проб­лемами страны безработицу и коррупцию, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Центра социологического исследования (CIS).



Согласно данным опроса, 75,5% испанцев сказали, что больше всего их заботит проб­лема занятости, хотя этот показатель несколько уменьшился по сравнению с прошлым опросом в ноябре – на 1,5%.



В настоящее время почти каждый четвертый трудоспособный испанец – безработный (почти 23%), хотя в 2014 году этот показатель постоянно уменьшался по сравнению с предыдущим периодом, когда с конца 2012-го и в 2013 году безработица превышала 26%.



Второй проблемой остается коррупция и налоговое мошенничество – 60% опрошенных. Согласно проведенному в ноябре опросу, эту проблему назвали одной из основных 63,8% испанцев.



В последние годы в Испании разразился целый ряд крупных коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны высокопоставленные политики. В конце года в отс­тавку подала министр здравоохранения Ана Мато в связи с делом, по которому проходит ее бывший супруг.



Правительство в ноябре ввело серию новых мер для борьбы с этой проблемой, которые предполагают жесткий финансовый контроль за партиями, высокопоставленными политиками, введение новой уголовной статьи, усиление контроля со стороны конгресса и сената. Король Испании Фелипе VI в своем рождественском обращении к нации в качестве главы государства также говорил о необходимости борьбы с коррупцией.



Согласно опросу CIS, испанцев также волнует экономика (почти каждый четвертый испанец назвал ее одной из главных проблем), при этом 82% опрошенных считают экономическую ситуацию "плохой" или "очень плохой". В ноябре таковых было 85,8%. Однако, судя по всему, испанцы все же оптимис­тично настроены относительно изменения ситуа­ции в 2015 году. Увеличилось число тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшится. Если в ноябре так думали 16,4% рес­пондентов, то в декабре – 22,5%. Тех, кто считает, что стоит ждать ухудшений, стало меньше – 28,6% в ноябре и 21,8% в декабре.



Политические проблемы на четвертом месте (их упомянули 21,8% испанцев). При этом политическую ситуацию в стране "плохо" или "очень плохо" оценивают 84% опрошенных. В этом году в Испании пройдут местные и парламентские выборы.



В опросе приняли участие 2 477 человек, статистическая погрешность составляет 2%.



Великобритания: человек вышел на работу с инсультом из страха быть уволенным



ruconnect.co.uk



Латыш Гунтарс Заринс (Guntars Zarins) попал в госпиталь города Болсовер в критическом состоянии вскоре после того, как пришел на рабочую смену в магазин Sports Direct.



Как сообщается, 52-летний мужчина впервые почувствовал недомогание и головные боли еще за несколько дней до этого. Однако, поскольку он работал почасовиком по договору "с нулевым временем" (zero-hours contract), то не мог позволить себе взять больничный даже на сутки из опасения потерять расположение менеджеров.



В результате в тот роковой день, 19 декаб­ря, Заринс внезапно потерял сознание прямо на рабочем месте. Врачи в госпитале обнаружили в его мозгу большой сгусток крови и сделали немедленную операцию.



Несмотря на то что им удалось спасти жизнь мужчины, половина его тела от перенесенного инсульта осталась парализованной. На данный момент он находится в сознании, но его восстановление займет долгие месяцы.



Из-за этих проблем со здоровьем латыш также пропустил радостное событие – свадьбу своей дочери, которая состоялась 3 января. Тем не менее молодые все же заехали в госпиталь, чтобы отец смог увидеть дочь в подвенечном платье.



По мнению врачей, причиной болезни Заринса стало сильное переутомление. Опа­саясь потерять рабочее место, мужчина проводил на складе по шесть дней в неделю. Его дочь отметила, что всегда фирма старалась быстро избавиться от сотрудников, которые по тем или иным причинам не смогли выйти на работу более трех раз.



Представители Sports Direct комментировать этот инцидент отказались, информирует Ruconnect.co.uk.



Печальный рекорд Италии



vestifinance.ru



Показатель безработицы в итальянской экономике в ноябре 2014 года достиг отметки 13,4%.



Уровень безработицы в Италии поставил новый рекорд. Для одной из ключевых стран еврозоны это максимальное значение с момента начала ведения данной статистики в квартальном исчислении в 1977 году.



Прежний рекорд, показанный в октябре 2014 года, также оказался выше: в рамках пуб­ликации последних данных цифры по безработице за октябрь были пересмотрены с 13,2% до 13,3%.



Италия остается одной из проблемных стран Европы, которая показывает отстающую динамику по ВВП и темпам инфляции. Ряд экспертов прогнозируют, что итальянская экономика может войти в "дефляционную спираль".



Аналитики статистического агентства Istat в своем ежемесячном докладе 30 декаб­ря 2014 года с умеренным оптимизмом отметили:



"Ожидается, что на фоне позитивных сигналов по внутреннему потребительскому спросу в ближайшие месяцы фаза спада в итальянской экономике прервется. Однако на рынке труда Италии сохраняются довольно сложные условия, одним из следствий которых является растущий уровень безработицы".



19 млн. европейцев стоят на биржах труда



24.kz



Безработица остается одной из ключевых проблем Евросоюза.



Из-за стремительного увеличения числа незанятых растут показатели бедности. На биржах труда в странах еврозоны стоит более 19 млн. человек. Самый низкий показатель незанятости в Австрии и Германии – около 5%. Во Франции не могут найти работу свыше 11% населения, а в Италии – 12%. При этом главная беда Европы – неустроенность молодежи.



На фоне непрекращающегося кризиса европейские эксперты и аналитики заявляют сегодня о своеобразном парадоксе принимаемых антикризисных мер. Жесткая экономия ведет к некоторой финансовой стабильности и сокращению долгов. Но меры по снижению социальных выплат приводят к сокращению потребления и снижению экономического роста, что загоняет экономику в тупик.



Данила Бочкарев, ст. научный сотрудник брюссельского офиса Международного института сотрудничества "Восток-Запад":



– Мы видим то, что происходит в Греции. Там произошла определенная финансовая стабилизация, но резко упали доходы, резко упало потребление, резко изменились перспективы экономического роста в негативную сторону.



По данным Евростата, в странах ЕС насчитывается уже около 85 млн. бедных граждан. Столько же находятся под угрозой оказаться за чертой бедности. Наиболее тяжелая ситуация в Болгарии, Румынии и Греции, где в категории бедняков уже около половины населения.



Специальная комиссия ЕС представила недавно специальный доклад о положении с бедностью в европейских странах.



Ласло Андор, глава Комиссии ЕС по занятости, социальным вопросам и интеграции:



– Безработица охватила в среднем 12% населения ЕС. В Испании не устроен каждый четвертый, в Греции – уже каждый третий. Однако и устройство на работу еще не гарантия выхода из бедности, потому что зарплата порой ниже прожиточного минимума.



Хронически бедные и безработные граждане есть уже во всех странах ЕС, в том числе в Германии и Великобритании. Чехия – единственная страна, где остро нуждающимся гражданам выдают материальную помощь, но это не решает проблем, а лишь увеличивает расходную часть бюджета.



Данила Бочкарев, ст. научный сотрудник брюссельского офиса Международного института сотрудничества "Восток-Запад":



– Сейчас происходит кризис общей модели "государства благоденствия" во всех странах Европы из-за того, что недостаточно работающих, все больше и больше пенсионеров, и все меньше и меньше детей. Одновременно количество работающих людей в Бельгии сокращается, сокращаются и их налоговые выплаты. И при фактическом отсутствии экономического роста разрастается дыра финансового дефицита пенсионного бюджета.



Следствием этого может стать увеличение пенсионного возраста, сокращение выплат и пересмотр основ пенсионной политики. Аналитики считают, что без серьезных мер по восстановлению экономики и значительного снижения безработицы путем срочного открытия новых рабочих мест по всей Европе, проблем не решить. Росту занятости в ЕС может способствовать только обширная программа комплексных мер, уверены специалисты. Это и монетарное стимулирование со стороны Европейского центробанка, и оживление европейской экономики, и курс на новую индустриализацию.