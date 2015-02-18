Свежий выпуск Глобальный кризис: В трагическом круговороте

Непростительная небрежность

Euro News

В городе Катания произошел трагический случай – из-за отсутствия свободных мест в больницах врачи не смогли спасти жизнь новорожденного ребенка. У малышки Николь ди Пьетро заметили затрудненное дыхание, но врачи частной клиники «Джибиино» не оказали девочке необходимую помощь.

В больнице не было нужного оборудования, и Николь повезли в соседнюю, но там не оказалось свободных мест. Та же картина повторилась еще в двух клиниках. Задыхающегося ребенка пришлось везти за 100 километров в город Рагуза. Девочка скончалась в карете скорой помощи.

Ее мать возложила ответственность за гибель ребенка на медперсонал, который допустил небрежность. На своей странице в Facebook она написала, что Николь умерла из-за ошибок, «которые можно было избежать». И добавила, что надеется на «установление справедливости».

Недавно в Неаполе произошел еще один случай – умерла 8-месячная девочка при обстоятельствах, которые также поставили под сомнение качество работы итальянских детских медучреждений.



Смертоносный дождь

ТАСС

Двадцать пять человек погибли в результате наводнений в Боливии. Общее количество пострадавших семей достигло 17 тыс.

Заместитель министра гражданской обороны страны Оскар Кабрера отметил, что власти направили 1,5 тонны гуманитарной помощи жителям районов, затронутых наводнениями. Больше всего от разгула стихии пострадали департаменты Бени, Кочабамба, Чукисака, Ла-Пас и Потоси. Сезон дождей в Боливии, как правило, продолжается с октября по март.

По количеству выпавших осадков 2014 год вошел в число рекордных за последние десятилетия. В прошлом году в результате наводнений погибли 60 человек, около 60 тыс. семей лишились крова и имущества, а сельское хозяйство понесло многомиллионные убытки.



Осквернили память

BBC

На еврейском кладбище на востоке Франции осквернены сотни могил. На фотографиях в соцсетях видно, что на них нарисованы свастики и написаны нацистские лозунги.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс назвал этот акт «постыдным, антисемитским и оскорбляющим память» и пообещал найти виновных. «Произошедшее идет вразрез с ценностями, разделяемыми всеми французами», – заявил министр внутренних дел страны Бернар Казнев.

В последние годы во Франции наблюдается резкий рост антисемитских нападений. В январе четыре человека погибли в результате захвата заложников в кошерном супермаркете в Париже.

Еврейское кладбище в Сар-Юньоне оскверняется уже не первый раз. В 1988 году здесь были опрокинуты около 60 стел, надгробий и деревянных плит, а в 2001 году повреждены 54 могилы.



Фото на фоне катастрофы

WIKINEWS

На Тайване самолет, идущий на посадку, зацепил крылом такси, после чего ударился об автомобильную эстакаду и рухнул в реку. «Таксист, которого, по словам местных, зовут «господин Чжоу», получил серьезные травмы, но сам выкарабкался из своей искореженной машины.

Выжили 15 человек, в том числе 4 ребенка. Командир экипажа и второй пилот погибли. «Среди уцелевших, которых вытащили из реки, были двухлетний мальчик и его родители. Линь Рирао попал в палату интенсивной терапии после того, как наглотался очень грязной речной воды», – пишет газета. Его отец Линь Минвэй рассказал журналистам: «Вскоре после взлета самолет вдруг потерял высоту. Звука взрыва не было, в салоне ни о чем не объявляли».

Падающий самолет совершил переворот через крыло, едва избежав столкновения с шоссе. Возникли предположения, что таким образом пилот пытался спасти людей. Но специалисты полагают, что к тому моменту лайнер, скорее всего, потерял управление.

Тем временем в социальных сетях всплыла шокирующая фотография: три женщины, обнявшись и улыбаясь, позировали для снимка на фоне реки, из которой спасатели вытаскивали пассажиров.



Юная камикадзе

DAILY MAIL

На северо-востоке Нигерии в автобусе взорвала себя женщина-самоубийца. Это привело к гибели, по меньшей мере, 10 человек. Более 30 получили ранения.

Город Даматуру, в котором произошла трагедия, расположен в регионе, который часто подвергается атакам исламистских боевиков. Самоубийца, а ее очевидцы описали как девочку-подростка, смогла пройти проверку безопасности у входа на станцию, взрывчатки охранники у нее не обнаружили. Однако через некоторое время на остановке прогремел взрыв. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, но, как считают эксперты, ее, скорее всего, организовали боевики из исламистской группировки Боко Харам.

Использование группировкой молодых женщин в качестве взрывателей-само­убийц, по словам официальных лиц, уже никого не удивляет. Автобусные стоянки часто оказывались среди предпочтительных мест для атак Боко Харам. Цель террора – создать радикальное исламское государство на севере Нигерии.

В субботу хорошо вооруженные боевики Боко Харам атаковали и попытались захватить нигерийский город Гомбе, однако их атака была отбита.

По данным Associated Press, в результате активности экстремистской группы Боко Харам в Нигерии только за прошлый год погибли около 10 тыс. человек. Насилие, насаждаемое этой группировкой, все больше распространяется на соседние Камерун, Чад и Нигер, а участившиеся атаки рассматриваются как ответ на присоединение данных стран к региональной военной операции против боевиков.

На прошлой неделе Нигерия отложила на шесть недель президентские выборы, которые были назначены на 14 февраля, сославшись на угрозы безопасности со стороны Боко Харам.