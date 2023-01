Глобальный мир: жажда у колодца

Учитывая рекордно низкие температуры и снегопады, которые шли на востоке США всю эту зиму, можно легко заметить то, что для Калифорнии она стала губительной.Январь стал самым засушливым месяцем за все время наблюдений с 1895 года. Рекордно низкими стали уровень грунтовых вод и высота снежного покрова. Наш пароход не просто сел на мель в реке – скоро в Калифорнии исчезнет и сама река.По данным со спутников НАСА в 2014 году, общий объем воды в бассейнах рек Сакраменто и Сан-Хоакин, то есть все талые воды, вода в реках и водохранилищах, вода в почве и подземные воды, вместе взятые, упал ниже нормы почти на 42 млн. куб. м. По объему эта убыль в полтора раза превышает количество воды в озере Мид (Lake Mead) – крупнейшем водохранилище в США.В масштабах страны с 2011 года ежегодно теряется более 14,8 млн. куб. м воды. Приблизительно две трети этой убыли можно объяснить выкачиванием подземных вод для ирригации сельскохозяйственных угодий в Центральной долине. Во время засух фермерам ничего не остается делать, кроме как выкачивать больше грунтовых вод, особенно после того, как суточные нормы потребления поверхностных вод сократились на 80–100%. Но эти объемы выкачиваемой воды непомерны и губительны для природы. Источники высыхают. В некоторых районах Центральной долины почва проседает на 30 и более сантиметров в год.Как ни трудно это признать, вода в Калифорнии на самом деле заканчивается – и проблема эта наметилась еще до теперешней засухи. По данным НАСА, общие запасы воды в Калифорнии постоянно сокращаются, по крайней мере, с 2002 года, когда начался мониторинг с использованием космической съемки, при том что истощение запасов грунтовых вод отмечается еще с начала XX века.На сегодня в водохранилищах штата остался лишь годовой запас воды, и наш стратегический запас – грунтовые воды – стремительно истощается. В Калифорнии нет плана на случай экстренных обстоятельств – продолжительной засухи вроде той, которую мы переживаем сейчас (не говоря уже о мегазасухе продолжительностью в 20 лет), за исключением того, что штат молится о дожде.Прямо сейчас необходимо предпринять несколько шагов. Во-первых, по всему штату во всех секторах водопотребления – от хозяйственно-бытового и муниципального водоснабжения до сельскохозяйственной и промышленной систем водоснабжения – ввести немедленное обязательное нормированное потребление воды. Компания Metropolitan Water District of Southern California, снабжающая водой южную часть Калифорнии, уже рассматривает вопрос о введении нормированного потребления, начиная с лета и вплоть до улучшения ситуации.Остальным районам штата также не стоит медлить. Общественность к этим мерам готова. Проведенный недавно в Калифорнии опрос общественного мнения показал, что 94% респондентов считают сегодняшнюю засуху серьезной, а треть опрошенных поддерживает обязательное нормированное потребление воды.Во-вторых, следует ускорить вступ­ление в силу закона 2014 года о рацио­нальном использовании грунтовых вод (Sustainable Groundwater Management Act of 2014). Закон предусматривает создание к 2017 году многочисленных региональных организаций по ресурсо­сберегающему использованию подземных вод. Затем к 2022 году каждая организация должна принять план и в течение последующих 20 лет "обеспечивать ресурсосбережение". С такими темпами мы увидим результаты не раньше чем через 30 лет. К тому времени подземных вод совсем не останется и "сберегать" будет нечего.В-третьих, в штате необходимо немедленно создать оперативную группу авторитетных экспертов для поиска решения и разработки долгосрочной стратегии по рациональному использованию воды. Несмотря на то что после начала засухи уже были созданы рабочие группы специалистов, ни одна из них не занимается решением долгосрочных проблем Калифорнии.Управление водными ресурсами в нашем штате – дело сложное, но для решения нелегких проблем, с которыми мы столкнемся в будущем, существуют технические средства и квалифицированные специалисты. Для этого потребуется серьезно изменить политику и инфраструктуру, а для определения фронта работ и их выполнения уйдет не один десяток лет. И начинать надо не завтра, а уже сегодня.И наконец, общественность должна взять решение этой проблемы в свои руки. Это проблема не только властей – это наша общая беда. Вода – наш самый важный, принадлежащий всем людям ресурс, но пока общественность устраняется от участия в дискуссиях и принятия решений.Геофизики сообщили об угрозе таяния крупнейшего ледника в восточной Антарктиде и опасности повышения уровня моря в глобальном масштабе. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature Geoscience, а кратко о них сообщается на сайте Джексоновской геофизической школы Техасского университета в Остине.Международная группа ученых обнаружила два канала, через которые под шельфовый ледник Тоттен, занимающий значительную часть восточной Антарктиды, может поступить более теплая вода из Мирового океана. В этом случае соленая вода, будучи тяжелее, чем пресная под ледником, может вызвать нагревание основания Тоттена и таяние его льдов.К таким выводам геофизики пришли, проведя с самолета радарные, гравиметрические и магнитные исследования восточной части континента. При этом ученые обнаружили два канала шириной до 5 км, основание которых содержит рыхлый снег и лед.Ранее, как отмечали ученые, они наблюдали активное таяние ледников в западной части Антарктиды. Новое исследование показало, что такие же процессы характерны и для восточных территорий.Ученые считают, что, в случае если процесс начнет набирать силу и ледник растает, это повысит уровень Мирового океана минимум на 3,3 м. В частности, это приведет к затоплению значительных территорий суши, расположенных ниже этой отметки. Однако, как отмечают ученые, на это может уйти несколько столетий.Исследование проводилось в рамках международного проекта по исследованию криосферы ICECAP (International Collaboration for Exploration of the Cryosphere through Airborne Profiling) в период с 2008 по 2012 год. В проекте участвуют научно-исследовательские организации Австралии, Франции, США, Великобритании, а также НАСА.Засуха стала причиной массового голода в южной части острова Мадагаскар, десятки детей умерли от истощения.Небывалая засуха, длившаяся с октября 2014 года по февраль 2015 года, уничтожила весь урожай зерновых. Любые попытки фермеров заново засеять поля не увенчались успехом и привели лишь к сокращению семенного фонда и продовольственных запасов.Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Мадагаскара, при общей численности населения в 22 млн. человек от голода сейчас страдают от 200 до 350 тыс. жителей острова.Сообщается, что около 120 тыс. жителей юга Мадагаскара выживают только за счет ежедневной помощи Всемирной продовольственной организации ООН. По данным ВПО, два ребенка из трех отстают в развитии из-за недоедания.Пока южная часть Мадагаскара страдала от засухи, столица страны Антананариву переживала сильное наводнение. В конце февраля по меньшей мере 14 человек погибли и более 24 тыс. остались без крова в результате прорыва заградительных дамб и затопления низменных районов города.