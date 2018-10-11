​Глобальный статус воды

Свежий выпуск
377
Светлана Абенова

Мероприятие, в котором принимают участие свыше 600 экс­пертов и министров из 90 стран – членов ООН, стартовало вчера в Астане на площадке Конгресс-центра ЭКСПО-2017. Торжественная церемония открытия сессии началась с просмотра видео­обращения Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Вода – крайне ограниченный ресурс человечества, и ее нехватка является серьезным препятствием для устойчивого развития многих регионов мира, подчерк­нул в своем видеообращении Президент. При этом борьба за обладание источниками воды становится важнейшим фактором политики и иногда приводит к столкновению между народами и государствами.

На сегодня, по словам Нурсултана­ Назарбаева, в мире насчитывается более 60 транс­граничных бассейнов, которые в общей сложности занимают почти половину территории земного шара, где проживают 40% населения планеты. Неудивительно, что вопрос использования водных ресурсов и трансграничных рек является одной из приоритетных сфер международного сотрудничества. И здесь большую роль играет именно Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

– Казахстан в данном контексте является последовательным сторонником системных политико-правовых, экономических и политических мер. Во-первых, обеспечение потребностей населения и отраслей экономики в воде требует инновационных подходов к инвестиционным международным механизмам сотрудничества. Во-вторых, мировая стратегия водопользования должна основываться на применении высокоэффективных водосберегающих технологий. В-третьих, решение глобальной водной проблемы предусматри­вает последовательное сокращение загрязнения водных источников. В-четвертых, важнейшей задачей сотрудничества стран является экономическое взаимодействие, а также подготовка высокопрофессиональных кадров, способных решать сложный комплекс водохозяйственных экологических проблем, – озвучил основные прио­ритеты Президент республики.

В заключение Нурсултан

Назарбаев выразил уверенность в том, что работа 8-й сессии Совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер придаст новый импульс глобальному партнерству в этом судьбоносном для всего международного сообщества направлении.

Письменное обращение участникам сессии также направил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В нем он призвал страны присоединиться к Водной конвенции.

«Трансграничные водотоки не только объединяют население по разным сторонам границ, они являются также факторами устойчивости и процветания», – говорится в обращении.

В то же время, как отметил Генеральный секретарь, глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды и растущий спрос на воду приводят к ее нехватке и рискам напряженности между прибрежными странами.

– В недавнем докладе ЕЭК ООН и ЮНЕСКО говорится о том, что мы отстаем от графика налаживания сотрудничества по всем трансграничным водотокам. Это означает, что страны мало подготовлены к разрешению грядущих водных кризисов, им не хватает рамочных основ для предотвращения конфликтов вокруг воды, – отметил в обращении Антониу Гутерриш.

В обращении также говорится о том, что с принятием Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер мир начал располагать возможностями укрепления верховенства права в рамках трансграничного сотрудничества.

Генеральный секретарь ООН призвал государства присоединиться к обеим конвенциям и при этом стремиться к их полноценному осуществлению.

На упущенных выгодах транс­граничного сотрудничества акцентировал внимание участников встречи выступивший в рамках сессии заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев.

– Экономические интересы стран, расположенных в одном речном бассейне, могут иметь существенные различия. И отсутствие согласованной политики совместного водопользования, как правило, ведет к осложнению отношений между ними, – резюмировал спикер. – Прямым следствием этого является упущенная выгода из-за неэффективного трансграничного водного сотрудничества, которая, по оценкам экспертов Всемирного банка, составляет около 4–5 миллиардов долларов в год.

В первый день работы совещания перед его участниками также выступили исполнительный сек­ретарь Европейской экономичес­кой комиссии ООН Ольга Алгаерова, руководитель секретариата конвенции Франческа Бернардини, министр внешнеэкономичес­ких связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр водных ресурсов Узбекистана Шавкат Хамраев, вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев, другие официальные лица, эксперты мирового уровня.

Очередная 8-я сессия Совещания сторон Водной конвенции продлится еще 2 дня. Участники обсудят проблемы адаптации к изменениям климата, обеспечения промышленной безопасности и ряд других аспектов укрепления трансграничного партнерства. Будут приняты 2 ключевых документа – «Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне» и «Программа работы Конвенции на 2019–2021 годы».

Популярное

Все
Муза Каюма Мухамедханова
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
На нулевом горизонте
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
И на сотом году – победитель!
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Наследие во всем
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
«Ата заңым – айбыным!»
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Нравственное измерение политики
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
Особая миссия сельского учителя
На принципах демократии и верховенства права
Родные мотивы
Готовы выслушать, но решать придется вместе
Учиться – так в лучших условиях!
За громкие победы
Ближе к людям
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Как выучить язык и обрести друзей
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мысли о будущем
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

На новом этапе развития
«Вашими победами гордятся казахстанцы!»
Технологии на службе у полиции
Праздничный забег

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]