​Глобальный статус воды

Мероприятие, в котором принимают участие свыше 600 экс­пертов и министров из 90 стран – членов ООН, стартовало вчера в Астане на площадке Конгресс-центра ЭКСПО-2017. Торжественная церемония открытия сессии началась с просмотра видео­обращения Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Вода – крайне ограниченный ресурс человечества, и ее нехватка является серьезным препятствием для устойчивого развития многих регионов мира, подчерк­нул в своем видеообращении Президент. При этом борьба за обладание источниками воды становится важнейшим фактором политики и иногда приводит к столкновению между народами и государствами.

На сегодня, по словам Нурсултана­ Назарбаева, в мире насчитывается более 60 транс­граничных бассейнов, которые в общей сложности занимают почти половину территории земного шара, где проживают 40% населения планеты. Неудивительно, что вопрос использования водных ресурсов и трансграничных рек является одной из приоритетных сфер международного сотрудничества. И здесь большую роль играет именно Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

– Казахстан в данном контексте является последовательным сторонником системных политико-правовых, экономических и политических мер. Во-первых, обеспечение потребностей населения и отраслей экономики в воде требует инновационных подходов к инвестиционным международным механизмам сотрудничества. Во-вторых, мировая стратегия водопользования должна основываться на применении высокоэффективных водосберегающих технологий. В-третьих, решение глобальной водной проблемы предусматри­вает последовательное сокращение загрязнения водных источников. В-четвертых, важнейшей задачей сотрудничества стран является экономическое взаимодействие, а также подготовка высокопрофессиональных кадров, способных решать сложный комплекс водохозяйственных экологических проблем, – озвучил основные прио­ритеты Президент республики.

В заключение Нурсултан

Назарбаев выразил уверенность в том, что работа 8-й сессии Совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер придаст новый импульс глобальному партнерству в этом судьбоносном для всего международного сообщества направлении.

Письменное обращение участникам сессии также направил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В нем он призвал страны присоединиться к Водной конвенции.

«Трансграничные водотоки не только объединяют население по разным сторонам границ, они являются также факторами устойчивости и процветания», – говорится в обращении.

В то же время, как отметил Генеральный секретарь, глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды и растущий спрос на воду приводят к ее нехватке и рискам напряженности между прибрежными странами.

– В недавнем докладе ЕЭК ООН и ЮНЕСКО говорится о том, что мы отстаем от графика налаживания сотрудничества по всем трансграничным водотокам. Это означает, что страны мало подготовлены к разрешению грядущих водных кризисов, им не хватает рамочных основ для предотвращения конфликтов вокруг воды, – отметил в обращении Антониу Гутерриш.

В обращении также говорится о том, что с принятием Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер мир начал располагать возможностями укрепления верховенства права в рамках трансграничного сотрудничества.

Генеральный секретарь ООН призвал государства присоединиться к обеим конвенциям и при этом стремиться к их полноценному осуществлению.

На упущенных выгодах транс­граничного сотрудничества акцентировал внимание участников встречи выступивший в рамках сессии заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев.

– Экономические интересы стран, расположенных в одном речном бассейне, могут иметь существенные различия. И отсутствие согласованной политики совместного водопользования, как правило, ведет к осложнению отношений между ними, – резюмировал спикер. – Прямым следствием этого является упущенная выгода из-за неэффективного трансграничного водного сотрудничества, которая, по оценкам экспертов Всемирного банка, составляет около 4–5 миллиардов долларов в год.

В первый день работы совещания перед его участниками также выступили исполнительный сек­ретарь Европейской экономичес­кой комиссии ООН Ольга Алгаерова, руководитель секретариата конвенции Франческа Бернардини, министр внешнеэкономичес­ких связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр водных ресурсов Узбекистана Шавкат Хамраев, вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев, другие официальные лица, эксперты мирового уровня.

Очередная 8-я сессия Совещания сторон Водной конвенции продлится еще 2 дня. Участники обсудят проблемы адаптации к изменениям климата, обеспечения промышленной безопасности и ряд других аспектов укрепления трансграничного партнерства. Будут приняты 2 ключевых документа – «Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне» и «Программа работы Конвенции на 2019–2021 годы».