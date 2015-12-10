​Глубина и своевременность финансовой информации

В соответствии с поручением Президента мы можем предложить Национальному банку и банкам второго уровня в рамках стресс-тестирования воспользоваться нашими скорингами, которые достаточно точно предскажут вероятность дефолта по тому или иному клиенту, и, соответственно, можно будет принимать решение по качеству розничного кредитного портфеля кредитных организаций.

Работа кредитного бюро – не просто собирать и выдавать кредитные отчеты, а создавать инструменты по повышению качества кредитных портфелей казахстанских банков, что весьма и весьма актуально. Поэтому хочется отдельно выделить в информационно-аналитической деятельности финансового рынка роль ПКБ – опытного профессионального участника.

Все знакомы с классическим функ­ционалом кредитного бюро, который мы сейчас вывели на высокий уровень сервиса и удовлетворяем потребностям всех игроков финансового рынка. В то же время мы не стоим на месте и очень четко понимаем, что должны создавать больше условий и эффективных инструментов для снижения доли проблемных кредитов. Это достаточно серьезная задача, в которую мы инвестируем средства и работаем целенаправленно в указанном векторе. Теперь микрофинансовые организации могут получить весь цикл продуктов для эффективного кредитования от многогранной аналитики до решений, помогающих при взыскании.

Также, учитывая важность превентивных мер по упреждению рисков дефолта при кредитовании, большую роль уделяем увеличению информации нашей базы из дополнительных источников. Это позволяет кредитным организациям получать больше сведений о заемщике, сокращая время на обслуживание одного клиента и соответственно операционные расходы. Огромную работу мы провели в области изучения и моделирования скоринговых продуктов. Сейчас являемся крупным поставщиком скорингов, которые валидируются на общей статистике казахстанского рынка кредитования. Использование инструментов предиктивной (предсказывательной – ред.) аналитики, в частности скорингов бюро, что уже доказано мировым опытом, значительно влияет на качество портфеля.

Мы также понимаем, что глубина, полнота и своевременность информации – это залог качественного портфеля. Поэтому мы разработали также верификационные и мониторинговые продукты финансовым институтам, что помогает получать дополнительную информацию о клиенте, своевременно реагировать на изменения в его кредитной истории и поведении клиента. Это безусловно влияет на степень дефолта клиента и уровень возвратности кредитов. Большинство этих практик используется в мире. Мы добились полной автоматизации и высокой технологичнос­ти продуктов и процессов и понимаем, как это нужно сейчас нашим банкам. Так, по нашим данным, на ноябрь 2015 года Индекс кредитного здоровья (ИКЗ) составил 63%. Оставшиеся 18% заемщиков находятся уже в дефолте, а поведение 19% находится в сильной зависимости от текущей социально-экономической ситуации. Говорить о положительной динамике этого индекса еще рано, но по результатам октября 2015 года ИКЗ составлял 62%.

Мы видим нашей основной стратегической задачей непрерывный анализ и поиск решений в области улучшения качества кредитных портфелей финансовых институтов, и это касается не только розничного рынка, но и рынка малого и среднего бизнеса.