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Глубинка кормит горожан
Маргарита РОЗЕН, Павлодар
В Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева «Нұрлы жол – путь в будущее» есть такие строки: «Следует продолжить работу по развитию МСБ как драйвера экономического роста и увеличению его доли до 50 процентов ВВП к 2050 году. Поэтому необходимо эффективно использовать кредитные линии для малого и среднего бизнеса». Все это в полной мере относится к ТОО им. Абая из Щербактинского района, где идет реализация крупнейшего в стране животноводческого проекта – строительство откормплощадки на 10 тыс. голов крупного рогатого скота. Общая стоимость проекта – 4,5 млрд. тенге, из которых 3,6 млрд. предоставлены сельскому производителю финансовым оператором реализации государственных программ по поддержке агропромышленного комплекса АО «КазАгроФинанс».
…Село Александровка, расположенное на восточной окраине области, рядом с сосновым бором, невелико – всего около тысячи жителей. Однако бедным и отсталым селением его не назвать, так как многие активно занимаются частным подворьем, разводят скот. Но главное – есть работа, есть предприятие, которое для села можно назвать системообразующим. ТОО им. Абая сегодня дает работу 155 александровцам, поддерживает социальную сферу села. Школа, детсад, Дом культуры – на все хватает внимания руководителю товарищества – генеральному директору Едиге Толеубаевичу Арбиеву – человеку действия и креативного мышления. Прежде братья Арбиевы работали в Экибастузе, занимались углем и энергетикой и вдруг – в село, в животноводство.
– Поначалу, конечно, дров наломали, сказался недостаток опыта, – пояснил Едиге Толеубаевич. – Но затем занялись исследованием рынка, изучением животноводства, советовались со специалистами и перенимали опыт за рубежом.
В результате хозяйство не только справилось с трудностями становления, но и уверенно пошло по курсу развития. Сегодня это одно из крупнейших в Казахстане животноводческих хозяйств, поставляющих мясо в разные города страны. Основная продукция ТОО им. Абая – охлажденное мясо. Абайскую говядину стабильно покупают пищевые предприятия Астаны и Алматы, соседней Караганды.
– Мясо на внутреннем рынке востребовано, – поясняет Е. Арбиев. – Поэтому мы приняли решение строить откормплощадку на 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Так как 7 тысяч голов, имеющихся сегодня в хозяйстве, не хватает для покрытия потребностей партнеров.
ТОО им. Абая работает на рынке пищевых продуктов четвертый год. За это время сделано многое, а главное – обеспечен договорными отношениями сбыт. Он стал приоритетом с самого начала работы. И теперь у Арбиевых не болит голова о реализации выращенного скота, все забирают «на корню». Кроме мяса, в хозяйстве занимаются и молоком. Его транспортом АО «Сүт» доставляют в Павлодар на переработку.
Но главная статья дохода все-таки – мясо. Его, как известно, без высококалорийной кормовой базы не получить. В ТОО им. Абая к этому фактору отнеслись серьезно, засевают 9 фуражными культурами 10 тыс. га у себя и еще 4 тыс. га в соседней Восточно-Казахстанской области. В наступившем году на зиму заготовлено 14 тыс. тонн сена, 5 тыс. тонн соломы плюс сенаж. Откормочный животноводческий комплекс вошел в рынок, стабильно поставляя на него мясо самых высоких кондиций.

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