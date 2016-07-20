​Глубинка – не преграда быть первым

Один из самых отдаленных районов области сохраняет положительную динамику развития, о чем свидетельствуют налоговые поступления в бюджет, которые превысили плановые показатели. Под постоянный конт­роль взят земельный вопрос. За неэффективное использование угодий ликвидировано 13 крестьянских хозяйств. Более 20 тыс. гектаров земель возвращено государству. Образовано 18 новых сельхозформирований. А всего в районе действует более 450 крестьянских хозяйств, занимающихся преимущественно животноводством.

Руководитель района привел и такую статистику: на одного жителя приходится по 7 голов скота. Это один из самых высоких показателей в области. Поголовье овец, коз, лошадей и верблюдов растет. Причем увеличивается число высокопродуктивных животных, чему способствуют племенные хозяйства. Их количество за последние три года увеличилось почти вдвое. За этот же период 25 хозяйств на кредитные средства, полученные по программе «Сыбага», приобрели племенных быков и маточное поголовье крупного рогатого скота. Государственная поддержка тем, кто выращивает племенной скот, будет оказываться и в дальнейшем. По словам руководителя района, планируется построить откормочные площадки, возводится цех производства кумыса, который в регионе пользуется повышенным спросом.

Успешно развивается в глубинке малый и средний бизнес. Это также результат государственной поддержки, которая оказывается сельским предпринимателям. Только в пос­леднее время введены в строй действующих пекарня, цеха по переработке молока. Увеличивается спрос на строительные материа­лы. Это значит, что растет благосостояние сельчан. Они могут себе позволить строить новые или капитально ремонтировать свои дома. В районе производятся профнастил, керамзитоблоки, камышитовые плиты.

Отрадные перемены происходят и в социальной сфере. Последовательно и планомерно продолжается газификация сел и аулов. Школы района пополнили 15 педагогов, ожидается приезд 5 врачей и более 10 специа­листов среднего медицинского персонала. Ведется ремонт школ. Предшкольной подготовкой охвачено почти 80% дошкольников, что для сельской местности считается очень хорошим показателем.

Сейчас, отметил Нурлан Рахимжанов, большая работа ведется на заготовке кормов. Уже запасена почти половина годовой потребности сена, и есть все предпосылки для того, чтобы создать страховые запасы.