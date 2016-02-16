​Глубинка ждет профессионалов

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

По словам организаторов мероприятия, а ими выступили управления экономики и бюджетного планирования, образования и здравоохранения области, цель встречи – детальное разъяснение основных положений реализуемой госпрограммы, ознакомление со всеми видами социальной помощи тем, кто трудоустраивается в сельской местности. И наглядно показать на конкретных примерах, каких успехов достигли отдельные молодые специалисты на основе этой программы. Есть среди них и те, кто вырос ныне до главного врача, директора школы.

В прошлом году, как было отмечено на слете, местными исполнительными органами в районах каждому из восьми молодых специалистов ЗКГМУ им. М. Оспанова было выдано по 2 млн 973 тыс. тенге для беспроцентной покупки жилья в кредит сроком на 15 лет. Помимо этого, на первое время были выделены подъемные денежные средства в размере 70 месячных расчетных показателей. В текущем году из стен медицинского вуза будет выпущено 546 дипломированных специалистов, 400 из которых будут направлены на работу в пять областей Казахстана в соответствии с проведенным недавно распределением. При этом учтены все заявки, поступившие от местных исполнительных органов этих регионов. Все выпускники уже знают конкретное место своей работы.

Тлеген Алибеков, к примеру, в нынешнем году оканчивает факультет общей медицины. С получением диплома он поедет в Мангистаускую область. До этого практику проходил тоже в родном регионе. Ничуть не волнуется. Говорит, что в селе очень ждут профессиональных специалистов, и именно оттуда молодым надо начинать свою карьеру.

Руководитель отдела административной работы областного управления образования Шамшат Жубай также подчеркнула, что только по линии регионального государственного университета им. К. Жубанова, гуманитарного колледжа по программе «С дипломом – в село!» за последние шесть лет трудоустроилось свыше 73% выпускников. 679 молодых педагогов, поехав в глубинку, получили льготные кредиты на приобретение жилья на общую сумму свыше 1 млрд 258 млн тенге. Еще 1 670 специалистам были выданы подъемные в размере более 207 млн тенге.

О своем трудоустройстве по госпрограмме рассказала бывшая выпускница ЗКГМУ Жадыра Сагимбаева. В 2014 году по направлению она поехала работать по своей специальности в районную больницу Хромтау. Местные власти ей оказали хорошую поддержку – вручили ключи от квартиры. Она же стала обладателем гранта акима области в размере 1 млн тенге. Жадыра призвала молодежь, выпускников вузов и колледжей ехать в село и не бояться трудностей.

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