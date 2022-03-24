Глубокие ямы на могилах появились на кладбище в Шымкенте (видео)

На кладбище в городе Шымкенте появились ямы на старых могилах. Видеозапись в социальных сетях шокировала Казнет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

На могилах образовались глубокие провалы. Случившееся породило больше вопросов, чем ответов. Некоторые предполагают, что это проделки сектантов, другие ссылаются на непогоду. Последних поддерживают и в местном акимате.

Огромные дыры в могилах образовались на мусульманском кладбище в микрорайоне Кайтпас-1. Одна из ям на могиле настолько глубока, что видно подножье склепа. Провалы в земле снял очевидец и выложил видеозапись в Сеть.

Работники кладбища солидарны с мнением, что глубокие ямы на могилах — последствие проливных дождей. Землю размыло, и она дала осадку. По их словам, на территорию кладбища просто так не попасть, оно ограждено высоким забором, здесь дежурят охранники.

У компании, которая занимается обслуживанием кладбища, другие функции, говорят в местном акимате.

«В год на содержание кладбища выделяют 29 миллионов тенге. Обслуживающая компания подрезает ветки, убирает мусор, следит за тем, чтобы не разрастались трава и сорняки. Мы сейчас нашли спонсоров, за их счет могилы закопаем обратно, сейчас пока мешает непогода», — говорит Нуржан Дуйсенов, главный специалист Каратауского акимата Шымкента.

В акимате призывают шымкентцев, чьи родственники похоронены на кладбище, помочь зарыть глубокие ямы и привести внешний вид кладбища в норму.