Глубоко продуманное решение Свежий выпуск 425 Ахметжан ШАРДИНОВ, почетный председатель правления Республиканского этнокультурного центра уйгуров, член Ассамблеи народа Казахстана

Очень важно, что речь Главы государства была социально ориентированной, в основе озвученных Президентом задач – стремление повысить реальный уровень жизни каждого казахстанца.

Государство действительно очень многое делает для того, чтобы поддержать социально уязвимые слои населения. Социальная политика в первую очередь направлена на помощь тем, кто реально нуждается в этом: многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, сиротам. Для трудоспособных граждан Правительство разрабатывает конкретные программы в целях создания условий самостоятельного развития, в том числе через фонд развития предпринимательства «Даму». И, как сказал Нурсултан Абишевич, эту политику государство будет продолжать и впредь.