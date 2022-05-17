Глубокое реформирование

Перемены в казахстанском спорте начались с баскетбола. Хоккей, исходя из текущих результатов, имеет все шансы стать вторым на очереди.

Флагман национального баскетбола – клуб «Астана» попрощался с олимпийским чемпионом Валерием Тихоненко, который возглавлял команду с момента его создания. Спонсоры клуба заявили, что коман­да будет «глубоко реформирована с акцентом на развитие детской академии и подготовку местных воспитанников». При этом баскетбольный клуб «Астана» сохранит свое участие в чемпионате Единой лиги ВТБ.

Что касается хоккея, то после двух игр сборная Казахстана с нулем очков и разницей шайб 2–11 занимает последнее место в группе А. Мы уступаем итальянцам, с которыми, вероятно, и придется бороться за право сохранить прописку в элите. Учитывая, что поражение нам нанесли датчане и французы, сделать это будет непросто.

Акцент на массовый спорт продолжает оставаться основным приоритетом сегодня. Попытка иметь крупные национальные спортивные проекты везде, где только возможно – от ралли по пустыне до футбола, изначально была обречена на провал. Если, конечно, не допускать, что никакого плана выигрывать везде и во всем никогда не было. Если это так, то все теряет хоть какой-либо смысл.

В селе Баканас Алматинской области открыли памятник Динмухамеду Кунаеву. Советский партийный и государственный деятель долгое время незаслуженно оставался в тени. Сегодня страна словно наверстывает упущенное. Капчагай стал Кунаевым. И это даже не переименование, а возвращение имени в масштабах страны.

Правда, памятник сразу раскритиковали. Монумент должны были открыть еще в 2020 году. Но пропорции не устроили ни родственников, ни обывателей. Работу переделали, но это не единственная проблема.

Кунаев был и остается редким примером государственного деятеля, которого если не любили, то уважали и продолжают уважать как за оставленное наследие, так и за личные качества, в числе которых современники чаще всего отмечали скромность и близость к народу. И это уважение формировалось без участия государственного аппарата. В идеологическом смысле вопрос к пропорциям также имеется. После стольких лет тишины столь активное внимание к фигуре Кунаева не является неожиданнос­тью. Более того, воспринимается позитивно. Но, учитывая тенденцию к использованию старых методов, вопрос не праздный: если и так любили, и уважали, нужно ли прилагать какие-то дополнительные усилия, которые имеют тенденцию приносить противоположный результат?

Новые времена – новые кумиры. Поклонница Димаша сменила фамилию. Теперь она Кристина Кудайбергенова. Ну разве не прелесть? «И вот у меня Димашина фамилия! Получается, что Димаш украл мое сердце, а я украла его фамилию», – пишет Кристина в социальных сетях.

И еще о переименованиях. В столице Казахстана назовут улицу в честь скончавшегося президента Объединенных Арабских Эмиратов. Шейх Халиф ибн Заид Аль

Нахайян выделил 13 млн долларов на строительство школ в Нур-Султане, 25,5 млн долларов – на перинатальный центр в Шымкенте и 22 млн долларов – на реконструкцию трассы Караганда – Нур-Султан. Во время пандемии коронавируса Эмираты первыми оказали помощь Казахстану. В частности, отправили 100 тонн медицинских и защитных товаров, специальной одежды и другого снаряжения.

Главным же событием не только недели, но и предстоящего месяца остается приближающийся референдум. 5 июня состоится республиканский референдум по проекту изменений и дополнений в Конституцию страны. «Казах­станская правда» ежедневно рассказывает о подготовке к событию, которому, вероятно, уготовано стать одним из крае­угольных камней в строительстве Второй республики.