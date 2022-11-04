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Общество

"Глупые и сомнительные?" – вокруг конкурса "Мисс Казахстан" разгорается скандал

Добиваться справедливости намерены вынужденные аутсайдеры "Мисс Казахстан-2022". Об этом сообщил телеканал "ASTANA TV", передает Kazpravda.kz.

Скандал вокруг национального конкурса красоты продолжается не первый день, отмечает телеканал. Победительницам региональных этапов из семи городов внезапно запретили участвовать в финале. После волны возмущения организаторы опубликовали объяснение. Но его впору расценить как оскорбление, говорят девушки.

Ариана Муратканова студентка четвёртого курса, будущий журналист. Став "Мисс Оскемен", начала готовится к финалу. По требованию дирекции "Мисс Казахстан-2022" купила всё необходимое для дефиле - от кроссовок и купальников до вечернего платья. Однако сообщение о том, что Ариана, как и шесть победительниц из Петропавловска, Актау, Тараза, Кызылорды, Уральска и Талдыкоргана, исключена из списков конкурсантов, повергло девушку в шок. С сайта конкурса даже убрали ее фотографии.

"Мы ждали, что они сделают официальный пост, о причинах , что мы не прошли, но причин нет. Просто не поедешь и все! Мы хотим добиться справедливости, чтобы народ знал всю правду об этом конкурсе", - говорит Ариана.

Назвать конкурс республиканским без представительниц трети регионов страны можно лишь с натяжкой, считают девушки.

Директор конкурса "Мисс Казахстан" в Усть-Каменогорске Милена Куйда рассказала, что в городах отбор проходил строго по регламенту. Почему конкурсантки вдруг оказались "вне формата" - этого ответа пришлось добиваться очень долго.

"Сейчас всплывает информация, что вместо наших девочек из 7 городов едут популярные блогерши, едут известные дамы, актрисы. Получается, идет такая замена. Если брать наших и дополнительно для раскрутки этого конкурса их, то да. А про то, что вычеркивать другие города, зачем?" - возмущена директор конкурса "Мисс Казахстан" в Усть-Каменогорске.

После скандала на официальном сайте конкурса появился ответ дирекции "Мисс Казахстан". Отмечается, что одной из конкурсанток 16 лет, хотя возрастной критерий строго с 17-ти лет. Но главное - изменён подход к проведению кастинга.

"Участницам конкурса, помимо превосходных внешних данных, необходимо обладать безупречной репутацией и высоким уровнем интеллекта, ведь отобранная "Мисс Казахстан" станет новым лицом страны", - разъяснила пресс-служба проекта "Мисс Казахстан".

Девушки недоумевают: на собеседовании, где оценивались ораторские способности, эрудицию и грамотность, к ним вопросов не было. Такое заявление победительницы региональных конкурсов назвали оскорбительным и бросающим тень на их репутацию.

Сейчас девушки готовят коллективное письмо учредителям конкурса "Мисс Казахстан 2022".

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