Глядеть в озера синие Свежий выпуск 688 Ерболат ТИШКАМБАЕВ

фото из архива «КП»

Предваряя обсуждение, председатель комитета Александр Милютин отметил, что анализ и решение обозначенных тем будут способствовать улучшению экологического состояния и устойчивому развитию регио­нов, а также осуществлению положений Послания Главы государства «Нұрлы жол».

О проекте реконструкции озера – накопителя сточных вод «Сорбулак» депутатам доложил вице-министр Министерства энергетики Талгат Ахсамбиев. В частности, он отметил, что интенсивное развитие Алматы, рост населения мегаполиса и прилегающих населенных пунк­тов области в последние годы приводит к резкому повышению объемов сброса хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в накопитель сточных вод озера Сорбулак, эксплуатация которого осуществляется уже более 40 лет.

– Выводы проведенной научно-исследовательской работы показали, что запас у накопителя «Сорбулак» минимальный, и уровень воды постепенно приб­лижается к критической точке. В случае чрезмерных осадков и при ураганном вет­ре или при возможном землетрясении, так как накопитель находится в сейс­мически опас­ной зоне, может произойти прорыв плотины, что приведет к затоплению автомагистрали Алматы – Астана и многих населенных пунктов, – доложил Т. Ахсамбиев.

Говоря о реконструкции озера-накопителя, вице-министр отметил, что проект подразумевает три очереди. В первой очереди предусматриваются проектные работы по реконструкции Сорбулакского отводного канала с сооружениями и вододелителем протяженностью 45 км. При этом стоимость первой очереди строительства составляет 1 млрд. 389 млн. тенге. Во второй очереди предусмат­риваются проектные работы по реконструкции плотин № 1 и 2 с сооружениями накопителя «Сорбулак». Стоимость второй очереди – 413 885 тыс. тенге. В третьей очереди запланированы проектные работы по реконструкции правобережного Сорбулакского канала с 5 прудами-отстойниками и аварийными сбросами в реку Или. Стоимость третьей очереди

– 1 028 906 тыс. тенге.

– Реализация проекта позволит улучшить социально-бытовые, санитарно-эпидемио­логические условия жизни населения, будет ликвидирована угроза прорыва плотин, а также улучшится сброс сточных вод, прошедших биологическую очистку, – резюмировал Т. Ахсамбиев.

В ходе обсуждения вопросов санации водоемов Щучинско-Боровской курортной зоны Т. Ахсамбиев пояснил, что в настоящее время разработана новая комплексная проектно-сметная документация по очистке водоемов Щучинско-Боровской курортной зоны.

– Помимо механической очистки озер предусмотрены также мероприятия по санации озер, которые направлены на недопущение повторного загрязнения путем задержания загрязняющих веществ (будут сооружены сорудерживающие решетки, вырыты специальные траншеи, необходимые участки будут засеяны травой), и по био­логической очистке воды озер, – отметил Т. Ахсамбиев.

Предусмотренные проектом работы носят сезонный характер. На озере Карасу начало работ запланировано на апрель 2015 года, по озерам Щучье и Боровое – также в 2015 году.

Отмечая актуальность рассмат­риваемых вопросов, депутат Мажилиса Виктор Киянский подчеркнул, что сегодня для реализации проектов нет никаких барьеров, в том числе и законодательных.

– И Алматы, и курортная зона Кокшетау находятся на виду у всех граждан Казахстана. Здесь должны сформироваться полноценные туристско-оздоровительные кластеры. Поэтому проведение работ как по качеству, так и по расходованию средств должно осуществляться с особой тщательностью, – добавил мажилисмен.

Говоря об озере – накопителе сточных вод «Сорбулак», В. Киянский отметил, что многие экологические проблемы связаны с тем, что планировавшийся ранее забор воды из накопителя «Сор­булак» на орошение земледельческих полей в 50–60 млн. кубометров в год постоянно не выполняется. Хотя качество воды по всем элементам макро- и микросостава, органическим, биогенным, взвешенным веществам, кислородному режиму, а также содержанию загрязняющих веществ стабилизировалось и соответствует всем требованиям предельно-допустимых концентраций для орошения кормовых и техничес­ких культур.

– Фактический забор воды на орошение из накопителя ГКП ВХ «Предприятие по эксплуатации насосных станций «Сор­булак» колеблется в пределах 10–12 миллионов кубометров в год. Для соблюдения водохозяйственного баланса накопителя «Сорбулак» в настоящее время необходим забор воды для орошения в пределах 40–45 миллио­нов кубометров в год, – сказал мажилисмен.

По мнению В. Киянского, Министерству энергетики следует наладить эффективную и результативную систему мониторинга за освоением и целевым расходованием выделенных бюджетных средств, а также ввозом в Казахстан уникального импортного оборудования для проведения санации водоемов. Также предлагается для предотвращения вторичного загрязнения очищенных водоемов рассмотреть вопрос реализации проекта по биологической очистке и санации озер Щучинско-Боровской курортной зоны с проведением общественной экологической экспертизы. В. Киянский считает важным усилить информационное сопровождение хода проводимых работ для доведения до населения и всех заинтересованных сторон достигнутых результатов по улучшению экологической ситуации на «Сорбулаке» и Щучинско-Боровской курорт­ной зоне и проанализировать причины невыполнения планов по ежегодному использованию вод для орошения земледельчес­ких полей в объеме 45–50 млн. кубометров, принять меры для увеличения объема.

Депутаты также предлагают с учетом уникальности проекта использовать опыт по очистке и санации озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны для обобщения этого опыта и технологий в других регионах Казахстана и провести анализ и исчерпывающие организационные мероприятия по реконструкции и восстановлению всей системы водоотведения Алматы с учетом того, что запас емкости у накопителя «Сорбулак» минимальный, а уровень воды приближается к критической точке.

В ходе обсуждения вопросов заседания выступили депутаты Н. Ашим, Т. Бердонгаров, А. Мурадов, А. Пепенин, А. Самакова, Ш. Утемисов, О. Шишигина, которые подняли проблемы качества выполнения работ, а также его контроля, оперативного реагирования в случае ЧС, документационного закрепления состояния плотин.