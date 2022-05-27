Гляжусь в тебя, как в зеркало

Возле отделения банка, ожидая своей очереди, разговаривают две девушки. Хотя разговаривают – это сильно сказано. Так, перекидываются фразами, уткнувшись в телефон. Вокруг толпа – люди «без глаз», «без лица», одни ищут любовь на сайте знакомств, другие лайкают фотографии. Лишь пожилой мужчина, улыбаясь и жмурясь от солнца, рассматривает едва пробившиеся ландыши на соч­ной зеленой клумбе. Мальчишка лет пяти дергает одну из девушек за руку: «Мама, мама, а что это за цветы, а почему этот мужчина на коляске, а почему все автобусы одинакового цвета?» Мать увязла в сладком сиропе виртуальной жизни. Мальчишка, не получив ответы, просит телефон: «Мам, дай тогда я мультики посмотрю». Девушка взрывается. «Вот видишь! Что я тебе говорила? – обращается она к собеседнице. – Он постоянно в этом телефоне, его ничего не интересует. Он ничего не хочет, мы ему и книжки, и секции, и велосипед, и гироскутер. Я даже курсы по борьбе с детской интернет-зависимостью для родителей нашла, в онлайн-формате. Вот завтра стартуем…»

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Звучит как набивший оскомину анекдот: «записался на курсы, как не дать себя обмануть в Интернете, дорого, конечно, но что делать».

Замечая в ребенке признаки зависимости, мы часто закрываем глаза на свои слабости. Тут не надо быть доморощенным Макаренко, чтобы понять – личный пример, это лучшее чем мы можем повлиять на свое чадо. Помню, как в подростковом возрасте наш сосед наставлял сына на путь истинный и рассказывал о вреде алкоголя, дыша на него перегаром. Через 10 лет такой педагогики он вырастил себе собутыльника.

И что интересно, на ребенка кричат, ему запрещают, выставляют ультиматумы. Делать замечания взрослым нельзя. Сразу получаешь волну возмущения и негатива: «Да я же по работе», «Да я же новости только», «А где мне еще мужа найти?»

Забавный случай произошел с моей знакомой. К сорока годам она, наконец, обрела женское счастье. Сетовала лишь, что столько времени было упущено. Как оказалось, со своим будущим возлюбленным девушка несколько лет ездила одним маршрутом и обедала в одном и том же кафе, только вот нашли друг друга на сайте знакомств, уткнувшись в телефон. К слову, и сейчас их отношения мало напоминают здоровую семью. Он режется в танки вечерами, она висит в «Инстаграме». Им, скорее всего, курсы не пригодятся. Виртуально обзавестись малышом пока еще невозможно.

Дети копируют поведение взрос­лых. Это самое главное, что надо помнить, прежде чем ругать ребенка. Лучше взять за руку свое продолжение и вести его по нужному пути, забыв дома телефон. Нас окружает удивительная по своей красоте и богатству природа. В получасе езды находятся такие места, ради которых люди приезжают сюда из других стран.

Смотрю из окна на то, как мои дети насыпают песок в пустые бутылки, срывают с грядки щавель и съедают на месте. Чумазые и взъерошенные, они строят шалаш, превращают нашего огромного пса, лучшего союзника в шалостях – в лошадку. И пусть дамы с телефоном с ужасом бегут за антисептиками, горячей водой и мылом. Я же спокойна: у моих детей есть детство – настоящее: с пыльными загорелыми ногами, с урчащими от недозрелой черешни животами, с реальными, а не виртуальными друзьями и с родителями, которые, входя в дом, оставляют телефоны в специальной корзинке у входа, потому что наша реальность гораздо круче виртуальной.