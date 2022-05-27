Колонка обозревателей Гляжусь в тебя, как в зеркало 27 мая 2022 г. 7:10 Дина Устиненко Возле отделения банка, ожидая своей очереди, разговаривают две девушки. Хотя разговаривают – это сильно сказано. Так, перекидываются фразами, уткнувшись в телефон. Вокруг толпа – люди «без глаз», «без лица», одни ищут любовь на сайте знакомств, другие лайкают фотографии. Лишь пожилой мужчина, улыбаясь и жмурясь от солнца, рассматривает едва пробившиеся ландыши на сочной зеленой клумбе. Мальчишка лет пяти дергает одну из девушек за руку: «Мама, мама, а что это за цветы, а почему этот мужчина на коляске, а почему все автобусы одинакового цвета?» Мать увязла в сладком сиропе виртуальной жизни. Мальчишка, не получив ответы, просит телефон: «Мам, дай тогда я мультики посмотрю». Девушка взрывается. «Вот видишь! Что я тебе говорила? – обращается она к собеседнице. – Он постоянно в этом телефоне, его ничего не интересует. Он ничего не хочет, мы ему и книжки, и секции, и велосипед, и гироскутер. Я даже курсы по борьбе с детской интернет-зависимостью для родителей нашла, в онлайн-формате. Вот завтра стартуем…» Было бы смешно, если бы не было так грустно. Звучит как набивший оскомину анекдот: «записался на курсы, как не дать себя обмануть в Интернете, дорого, конечно, но что делать». Замечая в ребенке признаки зависимости, мы часто закрываем глаза на свои слабости. Тут не надо быть доморощенным Макаренко, чтобы понять – личный пример, это лучшее чем мы можем повлиять на свое чадо. Помню, как в подростковом возрасте наш сосед наставлял сына на путь истинный и рассказывал о вреде алкоголя, дыша на него перегаром. Через 10 лет такой педагогики он вырастил себе собутыльника. И что интересно, на ребенка кричат, ему запрещают, выставляют ультиматумы. Делать замечания взрослым нельзя. Сразу получаешь волну возмущения и негатива: «Да я же по работе», «Да я же новости только», «А где мне еще мужа найти?» Забавный случай произошел с моей знакомой. К сорока годам она, наконец, обрела женское счастье. Сетовала лишь, что столько времени было упущено. Как оказалось, со своим будущим возлюбленным девушка несколько лет ездила одним маршрутом и обедала в одном и том же кафе, только вот нашли друг друга на сайте знакомств, уткнувшись в телефон. К слову, и сейчас их отношения мало напоминают здоровую семью. Он режется в танки вечерами, она висит в «Инстаграме». Им, скорее всего, курсы не пригодятся. Виртуально обзавестись малышом пока еще невозможно. Дети копируют поведение взрослых. Это самое главное, что надо помнить, прежде чем ругать ребенка. Лучше взять за руку свое продолжение и вести его по нужному пути, забыв дома телефон. Нас окружает удивительная по своей красоте и богатству природа. В получасе езды находятся такие места, ради которых люди приезжают сюда из других стран. Смотрю из окна на то, как мои дети насыпают песок в пустые бутылки, срывают с грядки щавель и съедают на месте. Чумазые и взъерошенные, они строят шалаш, превращают нашего огромного пса, лучшего союзника в шалостях – в лошадку. И пусть дамы с телефоном с ужасом бегут за антисептиками, горячей водой и мылом. Я же спокойна: у моих детей есть детство – настоящее: с пыльными загорелыми ногами, с урчащими от недозрелой черешни животами, с реальными, а не виртуальными друзьями и с родителями, которые, входя в дом, оставляют телефоны в специальной корзинке у входа, потому что наша реальность гораздо круче виртуальной.