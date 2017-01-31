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ГМО: за и против
Вера Ляховская, Алматы

Представители Международного антиядерного движения (МАД) «Невада – Семипалатинск» организовали заседание «круглого стола», посвященное 25-летию проблемного комитета «Радиа­ция. Экология. Здоровье» и внедрению в Казахстане генетически модифицированных организмов (ГМО).

Большинство ученых убеж­дены, что употребление генно-модицифицированных продуктов пагубно скажется на здоровье будущих поколений. Такого же мнения придерживается председатель проблемного комитета «Радиация. Экология. Здоровье», крупный ученый-генетик Айткожа Бигалиев:

– Если мы возьмем продукты с ГМО и сделаем анализ на соли, белки и прочие компоненты, то увидим, что их содержание идентично исходным продуктам. Кажется, опасности нет. Однако если вредные гены выйдут из-под контроля и пойдут «гулять» по полям, это может привести к генетическому вырождению. Другое дело, что нельзя полностью отгородиться от ГМО и закрыть на этот вопрос глаза. Ведь, соглас­но данным специалистов, которые занимаются популяционной генетикой, в 2030 году население Земли достигнет 8,5 миллиарда человек. А планета наша, как считают ученые, может прокормить 12 миллиардов...

Лидер МАД Олжас Сулейменов напомнил, что в нашей стране тоже есть ученые, которые выступают за использование генно-модицифицированной продукции. В свою очередь, председатель Карагандинского филиала МАД Маргулан Хамиев полагает, что эту тему нужно обсуждать на государственном уровне и внести в Парламент предложения о разработке соответствующих законов.

– Ученые всего мира продолжают проводить исследования на животных. От результатов они порой приходят в ужас, – заявил эксперт. – Если взять крыс, то уже первое поколение животных, выращенных на ГМО, на 50% оказалось бесплодным, а вторая половина погибла. В 2015 году в Испании 31-летний Хуан Педро Рамос стал первым в Европе человеком, который умер от употребления продуктов с ГМО. Это выяснилось, когда врачи провели вскрытие. Он всего лишь заказал в одном из ресторанов салат из томатов, который вызвал смертельную аллергическую реакцию.

Да вы посмотрите, что сейчас творится с той же картошкой! Раньше, если чуть-чуть прозевал, она разваривалась. А сейчас и после часа варки с ней ничего не случится. Такая же ситуация с луком. О яблоках и говорить нечего. Даже черви оказываются умнее людей, не едят их. Я обрадовался, когда у меня на даче в прошлом году появился колорадский жук. Значит, я посадил нормальную картошку! Думаю, надо поднять тему в Парламенте, чтобы он рассмотрел закон о запрещении применения продукции с ГМО в стране. Именно МАД «Невада – Семипалатинск» должно быть лидером в этом вопросе, потому что миссия движения – защищать людей.

Директор Института общей генетики и цитологии Комитета науки МОН РК Лейла Джансугурова призвала ученых смотреть на вещи более объективно.

– Нельзя все мазать черной краской, – заметила она. – Начнем с того, что с 2010 года казахстанские ученые начали рассматривать создание подобного проекта на примере РФ – единственной на постсоветском пространстве страны, которая имеет законы о регулировании генно-инженерной деятельности. В 2014-м специальная комиссия разработала проект закона, но в мае 2016-го он был отозван из Мажилиса. Сейчас Национальный центр биотехнологии Комитета науки МОН РК вновь создает рабочую комиссию по этому вопросу. Из-за неправильного понимания некоторых вещей у нас получается перекос в негативную сторону, а ведь есть и много положительных моментов. В ходе обсуждения уже разработано семь категорий продуктов, за которыми нужен конт­роль, в первую очередь это детское питание, фаст-фуд, который так любит молодежь, регулирование засеивания площадей зерновыми и перекрестно опыляемыми культурами.

Директор Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений Абай Сагитов согласился с мнением коллеги.

– Я тоже был противником ГМО, – заявил он, – но, когда пробыл некоторое время в США, стал думать иначе. Смотрите: кукурузу и сою мы через РФ получаем из Аргентины и Бразилии, кормим ими скот. А как иначе? Мы всего 200 тысяч тонн сои производим в год, это мизер, не более 15% от нужного объема. Что касается пшеницы, то в среднем у нас урожайность с одного гектара составляет 10–12 центнеров, а китайцы получают по 80 центнеров. Так что вопрос о вреде ГМО спорный. Все новые технологии надо прежде изучать и анализировать, проводить эксперименты, а уже потом решать, что нам подойдет, а что – нет.

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