​ГНУСная ситуация

Такого еще в практике исполнительной власти не случалось: заседание акимата полностью было посвящено борьбе с гнусом, атакующим население и живность. По мнению акима региона Булата Бакауова, впору объявлять чрезвычайную ситуацию – от укусов мошки гибнут в селах цыплята, возникла реальная угроза здоровью людей, которые не могут работать на улице и дачах из-за назойливой мошкары.

По словам акима, ему ежедневно на блог-платформу поступают жалобы от населения городов и сел. Хотя те, кто курирует борьбу с гнусом, отчитались еще 18 мая о том, что в Иртыш вылита первая доза «Бактицида», которая уничтожит до 80% личинок мошки. Между тем с 25 мая на улицах из-за атак насекомых находиться практически невозможно.

Разбор «полетов» в акимате показал, что администратор программы, руководство управления энергетики и ЖКХ области не владеет ситуацией. Кстати, тут же, на заседании, аким области объявил отчитывающемуся госслужащему выговор.

Как рассказал глава города Нуржан Ашимбетов, итоги конкурса по определению исполнителя, который должен был осуществлять научное сопровождение потравочных работ, подвели 12 мая. Его выиграла карагандинская фирма, сбившая цену с 5 до 2 миллионов. Однако тут же выяснилось, что у нее нет ни людей, ни плавсредств. В итоге курировать травлю мошки поручили профессору, декану факультета химических технологий и естествознания Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова Канату Ахметову, занимающемуся борьбой с кровососами с 1998 года.

По его словам, вместе со своим докторантом они рассчитали дозы и определили, что препарат следует выливать в Иртыш и речку Теплая. Однако последнюю вообще не обрабатывали. Более того, в ходе второго тура обработки вместо 16 тыс. литров препарата в Иртыш было влито только 8 700 литров. «Таким образом, была обработана лишь часть реки», – констатировал К. Ахметов.

В завершение разбирательства аким области поручил своим заместителям и акиму города взять на особый контроль эту проблему и заниматься ею круглосуточно.

– Нужно проконтролировать и жестко проверить подрядную организацию. Если те, кто выиграл тендер, халатно относятся к своим обязанностям, необходимо принять к ним соответствующие меры. Нужно проверить и карагандинскую компанию, которая ведет научное сопровождение, – поставил задачу аким.

Вопросы более чем правомерные, если учесть, что речь идет об очень крупных суммах и здоровье людей. По словам исполняющего обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ области Бахыта Суенова, из республиканского бюджета на этот год выделено 170 млн тенге на травлю комаров, мошек и крыс. Из них Павлодару – 148 млн, Экибастузу – 12,2, Аксу – 10,3 млн. В прошлом году на три города области выделялось 190 млн тенге. Кстати, тогда стоимость препарата составляла 1 800 тенге за литр, а нынче – 2 232.

На села, в которых погибают цыплята, денег вот уже несколько лет не выделяется. По Павлодару в итоге кратность обработки снизили где-то в 9, где-то в 4 раза.

Доводы – резонные. Но, как видится, проблема не только в этом. Не первый год занимаясь освещением мероприятий по травле кровососущих, подняв свои архивы и данные Интернета по теме, касающиеся Павлодара, нашел подтверждение тому, что за этот вид работ идет жесткая конкуренция. Одни «потравщики» обвиняют в интервью других в том, что те пользуются не теми бактерицидными препаратами, что они разводят их не в лабораторных условиях, как по инструкции, а «бодяжат», то есть – разжижают «на глазок» в целях скрытой экономии средств. Да и кто, дескать, досконально следит за тем, сколько и чего вылито в реку?

Оставлю эти посылы правоохранительным органам и прокуратуре, но скажу, что ситуация с уничтожением мошкары во многом беспроигрышная. В прошлом году, к примеру, когда тоже потрава не дала ожидаемого эффекта, вину списали на Иртыш. Дескать, его уровень неожиданно повысился, консистенция препарата была разжижена добавочной водой и стала не опасной для мошки.

Ныне нашествие мошки руководитель управления энергетики и ЖКХ области объясняет так:

– До 25 мая ситуация в Павлодаре была нормальной. 25-го был северо-западный ветер, вот с необработанных территорий (речка Теплая и другие – С. Г.) и принесло в Павлодар эту мошку.

Интересно, а какое оправдание будет в следующем году? И еще. Теперь уже вопрос к ученым-кураторам. Если они видели, что их рекомендации по обработке речки Теплой не выполняются, то почему не забили тревогу, не поставили в известность руководство акиматов? Тогда еще можно было бы погасить вспышку выхода мошки. Есть и такой момент. Я не берусь гадать: так это или нет, но довелось слышать мнения о том, что кому-то надо было «подставить» конкурентов-карагандинцев, дабы не лезли в чужую вотчину и не уводили почти две сотни миллионов тенге.

…Сейчас в Павлодаре принимаются усиленные меры по травле кровососов. Граждан уже предупредили, чтобы они с 9 до 10 часов вечера держались подальше от мест обработки территорий. Ну а пока мошка – хозяин в регионе.