​ГНУСное дело

В прошлом году жители региона пережили настоящее нашествие комаров и мошки – от гнуса страдали люди, животные, в селах даже погибали молодые цыплята. Полчища кровососущих стали «героями» многочисленных роликов в Интернете. При этом причиной такой ситуации называли необычно долгий и масштабный разлив Иртыша, а еще – не самую грамотную работу по потравке гнуса.

В нынешнем году к проблеме решили подойти основательно – подготовку к сезону начали еще в январе, прорабатывая схемы предстоящей борьбы с кровососущими. Заранее был проведен конкурс по определению подрядчика. Кроме того, финансирование увеличили в три с половиной раза – с 170,7 до 595 млн тенге – и подключили ученых – каждый шаг потравщиков должен теперь согласовываться с членами научной группы.

Именно входящие в нее специалисты берут пробы, определяют, когда химпрепараты нужно выливать в реку (так борются с личинками мошки) и распылять в пойме (эта работа направлена на борьбу с комарами). Буквально на днях ученые дали отмашку – пора, и в небо над Иртышом подняли самолеты АН-2 с емкостями объемом 1 200 литров, наполненными биологическим препаратом «Бактицид». К слову, прежде использовали для такой работы дельтапланы, но те уж слишком сильно зависели от погоды, да и объем препарата могли перевозить куда меньший. Всего на сезон закупили 157 тыс. литров отравы, с помощью которой и будут уничтожать личинок насекомых.

– Если условия позволят, мы закончим работы в течение нескольких дней. Всего нам предстоит обработать 14 150 гектаров по Павлодару и 2 600 гектаров по Аксу, – рассказал главный специа­лист Павлодарского областного филиала РГП «Фитосанитария» Иван Кисиль.

По данным биолога-энтомолога научной группы Ануара Алшина, именно сейчас личинки комара находятся во второй стадии развития, и потравить их нужно до того периода, когда начнется третья стадия и формирование куколок.

– Наша группа ежедневно обследует пойму, вся прибрежная территория от села Кенжеколь до села Павлодарское находится под контролем, – объясняет ученый. – Сразу после обработок будет проведена работа по определению их эффективности. Контрольные точки для этого уже определены.

– Мы проверили эффективность первых авиаобработок спустя 24 часа в Аксу, она составила 80%, – заявила заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Ирина Сорокина.

К слову, первые точечные работы по потравке гнуса стартовали в регионе еще 20 апреля – в Павлодаре, Экибастузе и Аксу начали (и продолжают до сих пор) наземные обработки дренажных систем и мелководий.

Как сообщили сотрудники научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, на сегодня биологическим препаратом уже обработано больше 8 тыс. га пойменной части Иртыша, а в приб­режных районах области, куда передали по 100 литров средства против гнуса, начали обработку мелководий.

Самая масштабная работа, когда с баржи в Иртыш начнут выливать биологический препарат, стартуют позже – после спада воды в реке после паводка. Власти заверяют, что нынче будет обеспечен полный охват русла реки и поймы от границы с Восточно-Казах­станской областью и до границы с Омской областью.