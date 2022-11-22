Глава Минсельхоза не сомневается в запасах овощей на зиму

Фото: primeminister.kz

"Конечно, у нас порядка 4 млн тонн картофеля, из них 2 млн тонн – это организованные хозяйства. Половина из них – это личные подсобные хозяйства. Половина сел сама себя обеспечивает. В этом году у нас с 4,2 млн до 4,7 млн тонн увеличилось производство овощей – картофеля. По всем видам овощной группы у нас наблюдается увеличение урожайности. Качество очень хорошее", – озвучил министр.

По его словам, сейчас фермеры закладывают урожай в овощехранилища.

"Мы не только себя обеспечим, но еще и наших соседей обеспечим картофелем. Узбекистан, Россия наш картофель импортируют. Но в первую очередь мы ведем контроль, смотрим, чтобы наших овощей хватило для внутреннего рынка. Сейчас никаких сомнений нет: овощей хватит, год был хорошим, мы обеспечим всем", – заверил Карашукеев.