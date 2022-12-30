Год детей: успехи и достижения

Многие говорят, что объявленный Президентом страны Год детей был действительно прорывным. Поднимались давно назревшие проблемы, предлагались обдуманные пути решения, обсуж­дались рациональные способы реализации поставленных задач.

Сам факт, что вопросам подрастающего поколения уделили отдельные 12 месяцев, говорит о многом. Конечно, речь не идет об ограниченном временном промежутке, поскольку задачи по повышению благосостояния детей актуальны всегда. Главное, есть задел. И нынче реализованы мероприятия, о значимости которых говорили не первый год. К примеру, впервые закреплено право ребенка на защиту от травли и введена компетенция по разработке соответствующих Правил профилактики, что позволит своевременно предупреждать и оказывать необходимую помощь детям, подвергшимся буллингу. Кроме того, впервые разработан Индекс благополучия казахстан­ских мальчиков и девочек, состоящий из 36 статистических и 20 опросных индикаторов. По информации пресс-службы Министерства просвещения РК, по итогам пилотного проекта большинство регионов нашей страны имеет среднюю оценку благополучия: три области находятся в «красной» зоне и 14 регионов – в «желтой».

– В 2022 году для улучшения качества жизни детей в стране был утвержден План мероприя­тий, состоящий из различных пунктов, нацеленных на создание условий, способствующих физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию, обеспечение защиты прав и законных интересов детей, – отметили в Минпросвещения. – В текущем году, по информации местных исполнительных органов, открыт 1 691 новый объект для детей: 547 учреждений образования и 1 144 – спорта, здравоохранения и культуры.

К слову, об объектах образования. Для ликвидации аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест по поручению Главы государства в Год детей разработан Национальный проект «Комфортная школа». Согласно программе, до 2026 года будет построена 401 школа на 800 тыс. новых ученических мест. Уже введено в эксплуатацию 277 учебных заведений, рассчитанных на 163 301 школьника. Несмотря на значимость вопроса по строительству объектов образования, не менее важно и то, насколько безопасно будет в этих новых зданиях, а также в детских садах и колледжах.

На международной конференции «Год детей в Казахстане: актуальные вопросы сферы защиты прав детей, ключевые вызовы и возможности» министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил, что в организациях образования установлены камеры, ведется работа по усилению охраны, устанавливаются турникеты, тревожные кнопки. Кроме того, во всех организациях образования размещена табличка с QR-кодом Комитета по охране прав детей по проекту «Bala Qorgau», нацеленного на оказание бесплатной консультационной помощи школьникам Казахстана и их родителям. Отсканировав штрих-код, можно ознакомиться с советами по разрешению проблемных ситуаций в школе, дома, на улице в режиме 24⁄7.

– В Год детей были приняты меры и по улучшению их питания в организациях образования. Внесены изменения в Правила организации питания в части усиления его качества, регулирования стоимости, внедрения безналичного расчета, – сказал главный учитель республики.

Кстати, именно на вышеупомянутой конференции постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Микаэла Фриберг-Стори отметила, что в нашей стране уделяется особое внимание благополучию детей во всех сферах жизнедеятельности. Такая высокая оценка, возможно, и высказана с некоторым кредитом доверия, тем не менее факт остается фактом: в государстве создаются достойные условия для жизни маленьких граждан. Примечательно, что эти самые условия закладываются еще на этапе дошкольного образования. Во всех регионах автоматизирован бизнес-процесс выдачи направлений в детсады, а постановка в очередь и зачисление в них ведется посредством платформы egov.kz.

Разработан модуль психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК), предусматривающий автоматизацию регистрации детей с ограниченными возможностями. Снижены нормативы открытия 1 ПМПК с 60 тыс. до 50 тыс. детского населения. Это стало возможным благодаря внедрению Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью».

Документ также предусмат­ривает нормы по возмещению расходов одному из родителей (опекуну) на сопровождение в период нахождения ребенка с особыми потребностями в санатории, оказание специальных социальных услуг. Символично, что именно в этом году отворили двери девять реабилитационных центров и 48 кабинетов поддержки инклюзии. Впервые для снижения разрыва в качестве знаний обучающихся внедряется проект «Цифровой учитель». Он направлен на поддержку 500 тыс. слабоуспевающих деток и учащихся с низким социально-экономическим статусом.

– В этом году в 20 регионах назначены региональные уполномоченные по правам ребенка на общественных началах, являющиеся советниками акимов регионов и заместителями председателей региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, – напомнили в профильном ведомстве. – Они рассматривают обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций, а также участвуют в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства, – добавляют в Минпросвещения.

Нельзя не отметить, что в Год детей масштабно обновился автобусный парк школьных автобусов, улучшена материально-техническая база школьных библиотек. А еще именно в этом году впервые 100 победителей и призеров международных интеллектуальных, творческих и спортивных олимпиад получили гранты отечественных вузов по принципу «вне конкурса», а школьники, выигравшие престижные международные интеллектуальные олимпиады, получили денежные премии на общую сумму 73 млн тенге. Такое материальное стимулирование положительно сказалось на статистике участников конкурсов – количество олимпиадников увеличилось до 600 школьников, 252 из них завоевали медали.

– Дан старт и развитию детско-юношеского общественного движения. В семи тысячах школьных и студенческих парламентах более 490 тыс. обучающихся, а в 6,5 тыс. дебатных клубах занимаются 134 тыс. детей и подростков. Созданы 20 региональных дебатных лиг, – привели данные в министерстве. – Впервые для поступающих в колледж созданы определенные условия: исключены вступительные экзамены, абитуриент сам выбирает четыре колледжа и четыре специальности, расширен перечень квоты приема до девяти категорий населения, предусмотрены профдиагностика для выбора специальности и возможность получения нескольких квалификаций, а для предприятий предоставлен целевой госзаказ.

Следует отметить, что в Год детей есть положительные сдвиги и в области физической культуры и спорта. По озвученной вице-министром культуры и спорта РК Нургисой Дауешовым информации, в этом году проведен республиканский фестиваль «Таланттар арамызда», охвативший более 250 одаренных детей, создана онлайн-платформа «Әжемнің ертегілері», где собраны аудиоверсии сказок. Кроме того, проведены респуб­ликанские конкурсы «Лучший школьный медиатор», «Astana Piano Passion», «Qazaqstan дауысы», «Ученик года», «Древо жизни: история моего рода», «Балаға лайық», «Айбын», «Юный спасатель», детские фестивали «БАЛАFEST».

А в сфре медицины разработаны План мероприятий по дальнейшему развитию неонатальной хирургии в РК на 2022-2023 годы, Дорожная карта по совершенствованию детской онкологической и гематологической помощи в Казахстане на 2022–2024 годы. Знаменательным стало открытие в Год детей первого в Казахстане Центра раннего вмешательства. Создан он на базе Степногорской городской многопрофильной больницы. Сегодня аналогичных учреждений уже 17. В них ежегодно смогут получить лечение и реабилитационные услуги дети с особыми потребностями.

Система поддержки ребятишек, имеющих ту или иную группу инвалидности, действует не только в сфере здравоохранения, но и в области социальной защиты.

– Вносятся изменения в Нацио­нальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Респуб­лике Казахстан до 2025 года. В проекте предусмат­ривается выработка предложений по совершенствованию Портала социальных услуг, развитие сети центров для лиц с инвалидностью, определение контингента лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, а также разработка алгоритма поэтапной деинституционализации медико-социальных учреждений, – отметил на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами на 2021–2023 годы, по сведениям Минтруда и соцзащиты населения РК, запланировано возведение ряда центров на 150 мест каждый. В прошлом году строительство начато в Жамбылском и Туркестанском регионах, а также в области Абай. В текущем году – в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Всего же создание новых реабилитационных центров запланировано в 12 регионах, в некоторых из них работы начнутся в следующем году.

– Родители и иные законные представители имеют право на возмещение затрат по обучению на дому детей с ограниченными возможностями. Размер дополнительной поддержки определяется по решению местных представительных органов. Этот вид помощи предоставляется независимо от дохода семьи, по итогам третьего квартала ее получили 14,8 тыс. на общую сумму 707,8 млн тенге, а ее среднемесячный размер составил 5 313 тенге, – добавил Ербол Оспанов.

В целом сейчас более двух миллионов семей с детьми являются получателями пособий и выплат, которые в этом году были проиндексированы на 9%. Кстати, со следующего года период выплат государственного пособия и социальной выплаты из ГФСС по уходу за ребенком будет увеличен до 1,5 лет. По словам представителей уполномоченного органа, данная мера будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей. Этим правом воспользуются до полумиллиона женщин. Для этого в республиканском бюджете предусмотрено дополнительно 183,5 млрд тенге.

В этом году для улучшения благосостояния подрастающего поколения сделано немало, но впереди – не менее ответственная и сложная работа, добросовестное исполнение которой – залог благополучного будущего юных казахстанцев.