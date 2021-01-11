Год потрясений и... реформ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Годом изменения подходов и обновлений в политической сфере считает ушедший 2020-й директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова. В политике для Казахстана действительно многое было впервые – переход к пропорциональной системе избрания депутатов маслихатов, введение обязательной квоты для женщин и молодежи в партийных списках. На встречном векторе – ребрендинг двух партий и рост гражданской активности.

– Новыми обстоятельствами можно назвать и проведение парламентских выборов в установленные сроки, – отметила Зарема Шаукенова.

Эксперт подчеркнула, что выборы – это всегда обновление политической системы. Ведь электоральные процессы служат импульсом для эффективного развития государства. Причем в результате последовательных обновлений вся государственная система становится более устойчивой к внешним и внутренним вызовам, при этом восприимчивой к инновациям, более сильной и конкурентоспособной. В управление страной вовлекаются новые люди, которые приносят прогрессивные идеи и решения.

– Нужно также отметить, что в Казахстане электоральные процессы проходят без кардинальных количественных изменений. В парламентских выборах 2012 года участвовали 7 партий, в 2016-м их было 6, в нынешних – 5 политобъединений. В стране сложилась достаточно­ устойчивая политическая конъюнктура, которая характеризуется многопартийностью и выборностью законодательной ветви власти. При этом совершенно естественный процесс – мобилизация политических и общественных организаций в электоральный период. В первую очередь это связано с агитационной работой партий, чьи избирательные кампании были направлены на побуж­дение к голосованию, – считает Зарема Шаукенова.

Еще один тренд ушедшего года, на который обратила внимание директор КИСИ при Президенте РК, – рост гражданского активизма в Казахстане.

В целом гражданское общество развивается, совершенствуется и становится более организованным. Но 2020 год показал силу третьего сектора. Объединившие свои усилия гражданские институты в период локдаунов проводили масштабные акции по поддержке уязвимых категорий граждан, помогали организовать развозку медиков до места работы или до дома, доставку продуктов питания и медикаментов.

Пандемия позволила гражданскому сектору в Казахстане в полной мере ощутить свою способность влиять на процессы, происходящие в стране на всех уровнях.

В электоральный период рост активности институтов граж­данского общества дал эффект усиления работы наблюдателей за выборами. Многие неправительственные организации изъявили желание направить своих представителей на участки, создан Центр непартийного наблюдения за выборами, объединивший несколько крупнейших общественных организаций страны (в том числе Гражданский альянс Казахстана и Федерацию профсоюзов РК). Под его эгидой действовали тысячи наблюдателей.

Обратила она внимание и на то, что в новом году после проведения парламентских выборов реализуется одна из ключевых конституционных реформ 2017 года. – Правительство должно будет сложить свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента. Кандидатуры Премьер-министра и министров определятся после консультаций с фракциями политических партий, вошедших в нижнюю палату. Только три министра – главы Министерства иностранных дел, МВД и Минобороны – будут назначены Президентом.

– Осуществление указанного механизма свидетельствует о значительном усилении полномочий Парламента, а кроме того предполагает: депутаты и министры будут работать в одной связке, что должно привести к повышению качества законотворческой деятельности, – подчеркнула Зарема Шаукенова.

Помимо электорального периода, по ее словам, одним из важных событий 2020 года стало создание по инициативе Главы государства Агентства по стратегическому планированию и реформам.

– В 2020 году стало очевидно, что реформы должны носить комплексный характер, опираться не на отраслевые потребности, а исходить из логики построения цельной социально-экономической модели, где все элементы системы подчинены единой стратегии развития, – считает эксперт. – Созданное агентство должно обеспечить цельный и комплексный подход к реформам.

Говоря о прогнозах на 2021 год, Зарема Шаукенова отметила, что ключевыми задачами будут восстановление экономического роста и преодоление негативного влияния пандемии. При этом можно ожидать новых колебаний цен на нефть, сокращения инвес­тиционных потоков и падения показателей торговли.

Кроме того, сохранение в связи с пандемией ограничений для отдельных видов бизнеса будет продолжать оказывать давление на экономическую активность. Преодоление этих вызовов и станет основной задачей Правительства в 2021 году.

НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

Как один из самых сложных для мировой экономики охарактеризовал прошедший год главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Вячеслав Додонов.

– Пандемия COVID-19 и вызванные ею ограничения, не имеющие аналогов, привели к возникновению глобального кризиса, беспрецедентного для мирного времени со времен Великой депрессии, – отметил он. – Одним из проявлений этого кризиса стало обвальное падение цен на нефть, спровоцированное масштабными остановками экономической деятельности и резким снижением потребления нефтепродуктов. Данные шоки не могли не оказать влияния на казахстанскую экономику, зависимую от экспортных поставок и конъюнктуры мировых рынков.

На фоне непростой ситуации в глобальной экономике Казахстан был вынужден принять карантинные ограничения, аналогичные тем, которые применяли другие страны. Это привело к вынужденному ограничению деятельности многих отраслей сферы услуг, а она вносит существенный вклад в формирование ВВП Казах­стана и создает большую часть рабочих мест.

– Два столь мощных шока для крупнейших видов деятельности, базовых для казахстанской экономики, – добывающей промышленности и сферы услуг – не могли не сказаться на основных показателях социально-экономического развития страны, – подчеркнул эксперт. – В этих условиях государственными органами всех уровней, а также национальными компаниями, иностранными инвесторами, бизнесом были совместно реа­лизованы сис­темные меры, направленные на минимизацию последствий шоков для населения, повышение устойчивости пострадавших отраслей экономики, поддержку занятости.

Вячеслав Додонов обратил внимание на предложенную Президентом масштабную антикризисную программу, за реализацию которой были ответственны Правительство и Национальный банк при участии корпоративного сектора и НПП «Атамекен». Общий объем антикризисных мер оценивается почти в 6 трлн тенге, из которых около 3,5 трлн тенге выделено из средств республиканского бюджета, 2,5 трлн – из внебюджетных средств.

– Этот объем поддержки эквивалентен примерно 8% ВВП Казахстана, что является высоким показателем в сравнении с расходами большинства других стран и превышает среднемировой уровень антикризисных мер в период пандемии, – сделал акцент эксперт. – Для того чтобы стали возможными столь масштабные бюджетные расходы, было принято решение об увеличении трансферта в бюджет из Национального фонда. Сумма поступивших средств стала рекордной, составив 4,8 триллиона тенге.

В числе важных мер спикер отметил прежде всего повышение пенсий и социальных пособий, затронувшее около 4 млн человек, увеличение размеров социальных страховых выплат, внедрение гарантированного соцпакета для более 500 тыс. детей из малообеспеченных семей. Кроме того, прямые выплаты гражданам, утратившим источник дохода, в размере 42 500 тенге получили около 4,5 млн человек.

Параллельно осуществлялись масштабные меры по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии, – как непосредственно государством, так и с использованием комбинированных механизмов, предполагавших подключение ресурсов корпоративного сектора – банков, национальных компаний, крупных корпораций и иностранных инвесторов. Среди таких мер – отсрочки по кредитам, реализация значительно расширенной программы «Дорожная карта занятости», предоставление разнообразных льгот и преференций малому бизнесу в форме отсрочек по кредитам, налоговых каникул, замораживания арендной платы и так далее.

– Некоторые из этих мер поддержки уже получили количественную оценку их действенности, – привел данные Вячеслав Додонов. – За счет реализации проектов в сфере социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры был сохранен объем выпуска продукции на 8 триллионов тенге, создано более 200 тысяч рабочих мест, размещены государственные заказы на сумму около 500 миллиардов тенге.

В целом, как отметил эксперт, комплекс мер реагирования на кризисные условия и пандемию позволил существенно смягчить их влияние на казахстанскую экономику. Ожидаемое по итогам года сокращение ВВП на уровне около 2,5% будет значительно меньшим, чем в среднем по мировой экономике, и ниже, чем у ряда стран СНГ.

– Если бы не были оперативно приняты соответствующие решения, или их реализация оказалась бы менее масштабной, уровень снижения и ВВП, и других макроэкономических показателей, и доходов населения был бы значительно глубже. Таким образом, можно сделать вывод: принятые меры были своевременны и адекватны условиям, в которых оказалась экономика Казахстана в 2020 году, – резюмировал Вячеслав Додонов.

По мнению экспертов, в 2021 году социально-экономические реформы получат свое продолжение. Так, в пострадавших секторах экономики для МСБ будет произведено государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам. Субсидии покрывают 12-месячный период, начиная с 16 марта 2020 года, когда был введен режим чрезвычайного положения, и до середины марта 2021-го.

Будет продолжена специальная программа по поддержке субъектов бизнеса, осуществляемая Нацбанком. Так, объем программы пополнения оборотных средств для бизнеса увеличат на 200 млрд тенге, доведя общий объем программы до 800 млрд тенге в 2021 году.

Одной из важнейших реформ в предстоящем году станет возможность использования части пенсионных накоплений гражданами. Данная мера является поворотной точкой в развитии казахстанской пенсионной системы. У граж­дан по­явится возможность улучшить жилищные условия, оплатить лечение либо передать свои накопления в управление частным финансовым компаниям. Кроме того, данная инициатива будет мотивировать казахстанцев к осуществлению пенсионных отчислений, а бизнес – к выходу из теневого сектора.