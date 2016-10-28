​Год, урожайный по многим направлениям

Накануне в Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг, посвященный достижениям региона за годы независимости страны. Разумеется, во главу отчета исполнительной власти Акмолинской области легли, прежде всего, свежие показатели собранного хлеборобами урожая пшеницы. Валовой намолот зерна составил 5,7 млн тонн при средней урожайности 13,2 ц/;га. Это означает, что четверть казахстанского каравая имеет акмолинскую «прописку».

По предварительным данным, объем производства сельскохозяйственной продукции нынче составит 300 млрд тенге, что в 4 раза больше уровня 2001 года. Крупнейший агропромышленный регион Казахстана все эти годы вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Акмолинские аграрии активно внедряют новейшие технологии, благодаря чему демонстрируют устойчивую тенденцию увеличения урожайности. За время создания продовольственного пояса вокруг столицы реализовано более 100 проектов, инвестиции в которые составили свыше 84 млрд тенге, что позволило региону только за последние 5 лет более чем в два раза увеличить поставки продовольствия в столицу.

Выступавшие на брифинге спикеры представили развернутый анализ социально-экономического развития Акмолинской области за прошедшие четверть века. В 11 раз по сравнению с 2001 годом, к примеру, вырос показатель валового регионального продукта, который составляет 1,2 трлн тенге. Объем промышленной продукции увеличился в 10 раз – до 335 млрд тенге.

– Сегодня индустриальный потенциал региона представляет из себя многоотраслевую структуру, – отметил в своем выступлении заместитель акима области Нурлан Нуркенов. – За период реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития реализовано 70 проектов на сумму 174 миллиарда тенге, из них 29 – с высокой добавленной стоимостью.

Появились современные высокотехнологичные заводы и фабрики, освоены новые виды продукции – концентраты редкоземельных металлов, упаковочная тара из полипропилена, гофрированная труба «Корсис», соевое масло, литые изделия. Как результат, доля обрабатывающей промышленности в структуре производства возросла до 70%.

Регион с нарастающими показателями экспортирует не только пшеницу, муку, семена сельскохозяйственных культур, но и мясо, молоко, уран, золото, другие виды промышленной продукции. Только в 2015 году произведено 20 тонн золота, что в 10 раз превышает объемы 2009 года и составляет 35% этого вида продукции в респуб­ликанском объеме.

За последние 10 лет число действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 2 раза, что составляет 51 тыс. человек, или 32% экономически активного населения области. За истекшие 25 лет введено 4,5 млн кв. метров жилья.

Отвечая на вопросы журналистов, спикеры проинформировали собравшихся о ходе реконструкции и ремонта автомобильных дорог, перспективах развития туристской отрасли, а также рассказали о том, как решаются в регионе другие социально значимые проблемы. В 2009 году, к примеру, введен первый в Казахстане автобан Астана – Щучинск (224 км). За прошедшие 9 лет в регионе реконструировано и отремонтировано 2,5 тыс. км автомобильных дорог.

Замглавы региона Кадырхан Отаров рассказал участникам брифинга и о том, как осуществляется переселение жителей села Калачи и поселка Красногорский, специально для которых в районных центрах – городах Есиле и Державинске построены три жилых дома.

Традиционно участников брифинга интересовала программа предстоящих Дней Акмолинской области в Астане. Самым значимым мероприятием станет выставка достижений региона за годы независимости, которая будет проходить во Дворце Мира и Согласия. Помимо сельскохозяйственной ярмарки, где примут участие фермеры и перерабатывающие предприятия 19 районов области, АО НК «СПК «Есиль», столичных жителей ждут многочисленные культурные мероприятия.

В Астану прибыли актерские труппы казахского и русского областных драматических театров с постановками спектаклей «Шакарим» и «Чингисхан». На площади перед ТРЦ «Хан Шатыр» выступят лучшие творческие коллективы региона, пройдут соревнования по тогызкумалаку, асык ату, бука тарту и другим национальным видам спорта. Насыщенную развлекательную программу акмолинцы подготовили специально для молодежи.