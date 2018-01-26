Год занесен в актив

Стабильность цен

На пресс-конференции глава Нацбанка напомнил, что инфляция по результатам минувшего года составила 7,1%, что соответствует целевому коридору 6–8% на 2017 год. Напомним, что по итогам 2016 года инфляция состав­ляла 8,5%. По мнению Нацбанка, свой вклад в обеспечение стабильности цен внесли предсказуемая и адаптивная денежно-кредитная политика регулятора и стабильная ситуация на мировых товарных и продовольственных рынках. Об устойчивости тренда на снижение инфляции, по словам Данияра Акишева, свидетельствует показатель базовой инфляции, который не учитывает некоторые волатильные компоненты. За истекший год данный показатель снизился с 8,9 до 6,2%. Сложившаяся ситуация дает основания Нацбанку подтвердить курс на постепенное снижение коридора инфляции.

– В 2018 году мы ожидаем посте­пенное замедление годовой инфляции и установили более низкий целевой ориентир на 2018 год в размере 5–7%, – сказал глава Нацбанка.

О формировании курса тенге

Благоприятным стал минувший год и для национальной валюты республики. Несмотря на то, что в течение 2017 года динамика обменного курса тенге была разнонаправленной, в номинальном выражении по отношению к доллару США тенге укрепился на 0,3% и составил 332,33 тенге за единицу американской валюты.

– Ситуация на валютном рынке стабильна. Фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе, складываются благоприятно. Участие Национального банка на валютных торгах в 2017 году было минимальным – 1,7% от годового объема биржевых торгов. Интервенции проводились только в июне, августе, сентябре и октябре. В ноябре и декабре Национальный банк на валютном рынке не участвовал. Таким образом, курс тенге формируется исключительно на основе баланса спроса и предложения на валютном рынке на основе благоприятных фундаментальных факторов, которые сложились преимущественно в конце 2017 года, – отметил глава Нацбанка.

Он также прокомментировал наблюдаемое в настоящее время заметное укрепление тенге, который с начала года вырос на 3,4%. По словам Данияра Акишева, нынешнее укрепление тенге является следствием роста цен на нефть, начавшегося в ноябре прошлого года.

– То, что происходит сейчас на валютном рынке, – это в первую очередь следствие событий, которые произошли на мировом товарном рынке. То есть рост цен на нефть начался еще с ноября 2017 года, и сейчас мы наблюдаем, что идут достаточно большие продажи со стороны экспортеров, которые продают валютную выручку на рынке. Ее предложение превышает спрос, в результате чего тенге укрепляется, – сказал глава финрегулятора.

Проиллюстрировав таким образом механизм формирования обменного курса, Данияр Акишев призвал граждан помнить об отложенном временном характере влияния фундаментальных факторов на обменный курс и не ждать мгновенного отклика курса тенге на те или иные изменения нефтяных котировок.

Он также рассказал о росте золотовалютных резервов Нацбанка, которые за истекший год, по предварительным данным, увеличились на 4,7% и составили 31,1 млрд долларов. При этом активы Национального фонда в иностранной валюте составили 57,7 млрд долларов. Таким образом, общие международные резервы Казахстана составили 88,8 млрд долларов, или 57% от ВВП.

Курс на оздоровление

Касаясь ситуации в банковском секторе, Данияр Акишев сообщил, что кредиты банков экономике на конец декабря сохранились на уровне начала 2017 года и составили 12,7 трлн тенге. При этом он отметил, что в 2017 году на банковском рынке происходили значительные изменения. В частности, была проведена сделка по оздоровлению Казкоммерцбанка, в результате которой 2,4 трлн тенге были списаны с баланса и переданы в Фонд проблемных кредитов. Кроме того, была проведена реструктуризация Bank RBK, предусматривающая списание кредитного портфеля на 600 млрд тенге, а также была отозвана лицензия у DeltaBank, и его кредитный портфель в размере около 271 млрд тенге перестал учитываться в показателях банковской системы.

– Если исключить влияние этих событий, то рост кредитов в других банках составил 10,8%, – сказал Данияр Акишев.

При этом в структуре кредитного портфеля банков произошел рост кредитования в тенге на 9,2% до 9,4 трлн тенге на фоне существенного сокращения кредитов в иностранной валюте на 19,2% до 3,3 трлн тенге.

В свою очередь, общий объем депозитов по итогам 2017 года составил 17,5 трлн тенге. Без учета вышеупомянутых банков рост депозитов оценивается в 1,5%. Важной наблюдаемой на рынке тенденцией является то, что главным драйвером роста тенговых депозитов являлись депозиты населения, которые за год выросли на 30,7%, или на 912 млрд тенге. В результате этих изменений уровень долларизации депозитов снизился с 54,5% в декабре 2016 года до 47,7% на конец 2017 года. В том числе долларизация депозитов юридических лиц снизилась с 48,7 до 43,8%, а вкладов населения – с 62 до 52,2%.

– Но я напомню, что на начало 2016 года депозиты населения в инвалюте составляли 80%. ­Поэтому мы считаем, что дедолларизация в сфере депозитов идет в хорошем темпе, – подчерк­нул глава Нацбанка.

Жалоб нет

В своем сообщении о состоянии пенсионной системы глава Нацбанка акцентировал внимание на важном показателе, который зачастую остается незамеченным на фоне отчетов о росте пенсионных накоплений вкладчиков и инвестиционном доходе. По его информации, за период с 1998 по 2017 год включительно из накопительного компонента пенсионной системы были осуществлены 3 096 682 пенсионные выплаты на общую сумму 1,1 трлн тенге, в том числе из ЕНПФ с сентября 2013 по 2017 год включительно – 1 184 228 выплат на сумму 621,7 млрд тенге.

– За этот период не зафиксировано ни одного факта потери пенсионных накоплений, задержек при получении пенсионных выплат либо выплат пенсий не в полном объеме. О чем это говорит? О том, что все пенсионные средства сохранны, они находятся на персонифицированных счетах. Со стороны тех, у кого наступает право на получение выплат, ни одной жалобы на то, что денег не хватило, или чего-то недостаточно было, или кто-то недосчитался какой-то суммы, у нас нет.

Это к тому, что очень много сомнений идет в том, что в накопительной пенсионной системе сохранность денег может быть под какими-то вопросами. Мы не видим здесь никаких оснований для беспокойства, средства все находятся в сохранности, – подчерк­нул глава Национального банка.

Нацбанк ищет таланты

В завершение Данияр Акишев сообщил о запуске с 1 февраля очередной акции по поиску талантливых молодых специалистов как в сферах экономического и финансового направления, так и в юриспруденции, инженерии и строительстве, информационных технологиях и кибербезопасности. По его словам, предыдущий опыт проведения открытых конкурсов для поиска молодых специалистов показал свою эффективность.

– В предыдущие 2 года мы рассмотрели более 1,5 тысячи резюме. По итогам отбора в кад­ровый резерв было зачислено 134 кандидата, из которых 52 уже трудоустроены в Национальный банк, – заключил глава финрегулятора.