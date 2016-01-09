​Год завершен – миссия продолжается

Форум объединил членов Совета АНК, общественных деятелей, представителей научно-экспертного совета АНК, РГУ «Қоғамдық келісім», этнокультурных объединений, молодежных организаций и СМИ. Приветствуя его участников, заместитель Председателя – заведующий секретариатом Ассамб­леи народа Казахстана Ералы Тугжанов отметил, что статья Главы государства «План нации – путь к казахстанской мечте» – это дорожная карта прак­тической реализации Пяти институциональных реформ. В ней Президент обозначил ключевые принципы, магистральные приоритеты нового формата деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

– Положения статьи надо воспринимать как общенациональный старт реализации Плана нации. Наш путь – это путь единства, последовательного формирования нации на основе гражданской идентичности и единства всех казахстанцев, – отметил Е. Тугжанов. – В статье Президента определены две фундаментальные основы последовательного укреп­ления Нации Единого Будущего – Ассамблея народа Казахстана и общенациональная идея «Мәңгілік Ел». Вся работа по идентичности и единству, как отметил Глава государства, будет выстраиваться вокруг АНК.

В 2015 году были внесены серьезные изменения в действующий Закон «Об Ассамблее народа Казахстана». Впервые на законодательном уровне закреплена общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», а также ежегодный отчет Главе государства о ее реализации. Кроме этого, в законе определено понятие «государственная политика в сфере общественного согласия и общенационального единства», что позволило конкретизировать новую цель и миссию Ассамблеи в этом вопросе. Принят Закон «О благотворительности», в котором закреплена роль Ассамблеи по содействию в развитии благотворительности в стране. В процессе претворения в жизнь всех общенациональных проектов необходимо четко соблюдать пять ключевых принципов: обоснованность, преемственность, транспарентность, мониторинг и контроль.

Подводя итоги года, Е. Тугжанов отметил активную деятельность депутатской группы АНК по модернизации правовой основы предстоящих реформ. В 2015 году проведено более 30 тыс. мероприятий в 5 426 населенных пунктах страны с участием около 9 млн человек. Год Ассамблеи стал для казахстанских этносов годом овладения государственным языком – в рамках общенационального культурно-просветительского проекта «Мың бала» проведено 7 863 мероприятия с участием более 235 тыс. детей. Более 44 тыс. из них овладели государственным языком. Год Ассамблеи стал годом укрепления общенационального исторического сознания, благотворительности, добра и милосердия, а его главный проект «Тайқазан. АНК – 20 добрых дел» охватил более 4,5 тыс. населенных пунктов с участием 2,9 млн чел. Оказана помощь 355 753 казахстанцам в размере 1,79 млрд тенге. По итогам республиканской историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі», посвященной 550-летию Казахского ханства, будет создана туристическая карта исторических мест страны. Большая ответственность возлагается на деятельность Советов общественного согласия и общественного контроля, благотворительности и медиации. Уже работают 1 722 подобные организации.

– Сегодня каждый человек должен определить свою конкретную роль в реализации «100 шагов». Мировые тренды таковы, что все страны находятся в поисках путей глубокой всеобъемлющей модернизации. Нам необходимо концентрироваться на воспитании и передаче будущему поколению патриотического акта «Мәңгiлiк Ел». Он должен стать предметом образовательного и воспитательного курса, – считает член научно-экспертного совета АНК, профессор КазНПУ им. Абая Георгий Кан.

Известный писатель и общественный деятель Смагул Елубай поделился своим наблюдением – в статье часто встречаются слова «единство», «мир», «согласие». А они имеют самое прямое отношение к деятельности АНК, которая в прошлом году провела уникальные благотворительные акции, которые, по мнению писателя, должны перерасти в национальную кампанию.