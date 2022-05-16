Годовалая девочка упала с девятого этажа в Павлодаре

В Павлодаре в жилой высотке по улице Толстого, дом 90, произошло ЧП. Годовалая девочка упала с девятого этажа на козырек магазина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

С тяжелыми травмами она госпитализирована в детскую областную больницу.

По информации регионального управления здравоохранения, у ребенка диагностированы кататравма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматический шок.

"Состояние пострадавшей крайне тяжёлое, она на искуственной ветиляции легких и инотропной поддержке", - сообщили в ведомстве.

Ребенок доставлен в реанимацию детской облбольницы.