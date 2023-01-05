Годовалый малыш насмерть подавился морковью в ЗКО

Годовалый малыш подавился морковью и умер в Западном Казахстане. Большой кусок, как установили врачи, перекрыл дыхательные пути, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz .

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Случилось это в новогоднюю ночь. В приемный покой его доставили уже без признаков жизни. Своему сыну мать уже ничем не смогла помочь. Медики срочно начали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, безуспешно.

«При осмотре ребенка не подавал признаков жизнедеятельности. Отсутствовало сердцебиение, отсутствовал пульс, отсутствовало дыхание, зрачки были расширены.

В тот же момент были начаты реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, внутримышечно ввели 0,5 мл адреналина, мешок амбу, но несмотря на все реанимационные мероприятия, в 13:50 был констатирован факт смерти», – прокомментировал врач-хирург Еркин Борабаев.