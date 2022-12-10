Годовалый ребенок погиб при пожаре в частном доме в Павлодаре

В Павлодаре при пожаре в коттедже погиб маленький ребенок.
Трагедия произошла сегодня в Усольком микрорайоне, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Сообщение о возгорании поступило на пульт ДЧС в 17.57, сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.
В Усольком микрорайоне горел 2-х этажный кирпичный дом. На момент прибытия пожарных на 1-м этаже в зале горели два кресла, детский стульчик, палас и деревянная лестница.
Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Пожар удалось ликвидировать в 18.47 минут.
В ходе разведки в зале был обнаружен обгоревший труп годовалого ребенка.
Эвакуированы двое детей 14 и 6 лет. Как выяснилось несовершеннолетние оставались дома без присмотра взрослых.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.