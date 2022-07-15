Годовалый ребенок утонул в бассейне в Шымкенте

В Шымкенте годовалый ребенок утонул в домашнем бассейне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 14 июля в микрорайоне Кызылжар Абайского района.
По предварительным данным, оставшись без присмотра во дворе частного жилого дома, мальчик 2021 года рождения упал в бассейн и утонул.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В ДЧС напомнили о мерах предосторожности для избежания подобных трагедий:
– купаться можно только на официальных пляжах и бассейнах, где есть спасатели;
– нельзя оставлять детей у воды без присмотра;
– дети до 5 лет могут легко утонуть в бассейне из-за анатомических особенностей;
– спасательные круги не обеспечивают полной защиты ребенка от риска утопления.