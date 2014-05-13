«Однажды мой самолет подбили, и я сел прямо на минное поле. Снаряды устанавливают рядами, чтобы между ними могли пройти танки. И мой самолет приземлился прямо посередине. Хорошо еще, что на нашей стороне. Слышу, мне кричат: «Летчик, сиди и не шевелись!». Так и сидел почти сутки, пока ко мне дорожку не разминировали», – вспоминает фронтовик.

Борис Князев награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени и четырьмя орденами Отечественной войны I и II степени, а также тридцатью медалями. В его личной характеристике отмечено, что в Отечественную войну летчик совершил 265 боевых вылетов, участвовал в 27 воздушных боях, лично сбил 8 самолетов противника и обеспечил 43 победы своему командиру.

Алевтина ДОНСКИХ