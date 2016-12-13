​Годы созидания и свершений

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В выставочном центре «Көрме» собрались государственные служащие, депутаты областного маслихата, представители интеллигенции и ветераны, руководители филиалов политических партий, неправительственных и общественных организаций. Здесь они встретились для того, чтобы подчерк­нуть значимость приближающегося праздника, вспомнить путь, который прошел народ Казахстана за 25 лет независимого развития.

– День Независимости – священный праздник, символизирующий самоотверженный труд и борьбу народа за свободу, – отметил аким области Жансеит Туймебаев, обращаясь к собравшимся. – У истории есть чему поучиться. Мы – народ, уважающий свое прошлое и с уверенностью смотрящий в будущее. Как независимая страна, мы стали неотъемлемой частью международного сообщества. При этом мы прекрасно понимаем, что на нас возложен огромный груз ответственности перед будущими поколениями.

Глава региона вручил государственные награды жителям области, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны и укрепление дружбы и сотрудничества между народами. В частности, 42 южанина удостоены орденов «Құрмет», «Еңбек Даңқы» ІІІ степени, а также медалей «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат». Среди награжденных – президент ТОО «САУТС-ОЙЛ», депутат областного маслихата Серик Сейтжанов. Сто работников сферы образования и здравоохранения, а также десять сотрудников учреждений культуры получили из рук главы региона путевки. За хорошую работу они поощрены поездкой в Турцию, где будут не только отдыхать, но и знакомиться с опытом работы своих зарубежных коллег.

Заместитель Премьер-министра РК Аскар Мырзахметов поздравил всех жителей Южно-Казахстанской области с главным праздником, призвав беречь мир и следовать традициям взаимоуважения. По его мнению, главное достижение Независимости – единство народа и стабильность общества. Благодаря конструктивной политике государства в стране сложился прекрасный пример межэтнической и межконфессиональной толерантности.

Южане встречают праздник успехами в социально-экономическом развитии региона, достижениями в сфере культуры. В преддверии праздника жители 25 населенных пунктов получили природный газ и водопроводную воду. В эксплуатацию введено 25 спортивных площадок, более 4 тыс. семей справили накануне Дня Независимости новоселья, завершилось строительство 35 школ, четырех детских садов, восьми домов культуры, двух учреждений здравоохранения. 

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