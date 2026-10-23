Годы Суверенитета увенчались значительными достижениями – Токаев

Президент

Глава государства выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

- Поздравляю вас с Днем Республики! Эта знаменательная дата имеет особое значение для  всего нашего народа! 25 октября был принят судьбоносный документ – Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Именно этот день открыл новую эпоху в летописи нации, положившую начало самостоятельному развитию нашей страны. Восторжествовала историческая справедливость, и на нашей священной земле был заложен прочный фундамент Независимости. Поэтому без преувеличения можно сказать, что этот день ознаменовал собой возрождение традиции государственности в Великой степи. В нынешнем году мы отмечаем национальный праздник в преддверии 35-летия Независимости страны, - поприветствовал Касым-Жомарт Токаев собравшихся в Акорде.

Он отметил, что к этому историческому рубежу Казахстан подходит как динамично развивающееся государство, пользующееся уважением всего мирового сообщества.

- Годы Суверенитета увенчались значительными достижениями. Утверждены незыблемые атрибуты национальной идентичности – государственные символы. Наш небесно-голубой флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Сформирована национальная финансовая система. Окончательно закреплены наши границы. В самом сердце священной Сарыарки, на месте старого города, был заложен фундамент нашей новой столицы Астаны – города, которым восхищается весь мир. Укрепив наше единство, мы на глобальном уровне заявили о себе как о территории мира и согласия.

Объединив наши усилия, мы строим Справедливый Казахстан и утверждаем в обществе принцип Справедливости. Считаю абсолютно верным утверждение, что справедливость – это высшая духовная ценность. Новая партия носит название «Әділет». Именно с позиции Справедливости нам следует смотреть на исторические процессы и давать им объективную оценку. Поэтому полагаю, что никогда не будет предано забвению имя Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление Суверенного Казахстана, его развитие в крайне сложных экономических условиях и достижение нашей страной многочисленных исторических успехов. Поскольку такая оценка соответствует требованиям Справедливости, - подчеркнул Президент.

#Токаев #поздравление #День Республики

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