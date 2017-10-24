Голландские дизайнеры разработали дом из картона, который прослужит 100 лет
Голландская дизайн-студия Fiction Factory построила микродом, который состоит из 24 слоев гофрированного картона. По их мнению, такая постройка должна прослужить до 100 лет и подлежит вторичной переработке по окончании срока, сообщает Life.ru.
Проект получил название Wikkelhouse. Конструкция состоит из легко собирающихся модулей из переработанного картона высотой 1-2 метра и весом 500 кг каждый.
Внутри и снаружи здание оббито дополнительными деревянными панелями, благодаря чему у дома хорошая изоляция.
За дополнительную плату и с помощью "умных сегментов" в дом можно добавить такие удобства, как туалет, ванная и кухня.