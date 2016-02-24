Экономика
Голландские томаты выращивает фермер в Павлодарской области
Предприниматель-овощевод из Качирского района Павлодарской области Абдулбосид Мамадалиев занялся выращиванием голандских томатов. В его зимнем рассаднике растут 18 тысяч кустов томатов голландского сорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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"Размер ростков достиг уже семи сантиметров. "F 1 малиновый" – именно так называется сорт будущих томатов. Сейчас температура воздуха в рассаднике составляет около 28 градусов тепла. В конце марта мы высадим всю рассаду в теплицу, к этому времени она достигнет высоты 25 сантиметров, и уже в начале мая получим первый урожай", – поделился перспективами глава ТОО "Альбаракат" Мамадалиев.

Предприниматель в ближайшие две недели планирует достроить теплицу. Кстати сказать, она обошлась овощеводу в 3 млн тенге. Сейчас глава ТОО закупает поликарбонат и отопительную систему. Так, с 10 соток он надеется получить 20 тонн помидоров.

Напомним, в начале февраля аким Павлодарской области Канат Бозумбаев сообщил журналистам об открытии рядом с Экибастузской ГРЭС-1 питомника по разведению голландских роз

"Вся излишняя тепловая энергия, которая просто в окружающую среду выбрасывалась, теперь будет использоваться данной теплицей и тратиться с большей пользой", – сказал тогда аким.

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