Голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

Голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились через 17 лет после того, как расторгли свою первую помолвку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщает BBC News, пара прилетела в Лас-Вегас в субботу и встала в очередь за разрешением на брак вместе с четырьмя другими молодоженами.

В системе регистрации браков в округе Кларк штата Невады сказано, что Дженнифер Лопес сменит свое имя на Дженнифер Аффлек.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомилась на съемках фильма «Джильи» в 2002 году, а в 2003 году обручились, но на следующий год разорвали отношения, причиной которой стало чрезмерное внимание прессы.

Новость о том, что пара снова сошлась в прошлом году повергла поклонников звезд в шок.

За время их разлуки Лопес несколько раз была помолвлена, а также была замужем за певцом Марком Энтони с 2004 по 2014 год. У них двое общих детей. Это будет ее четвертый брак. Между тем Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год, у них трое общих детей.