Голливудское кино сравнили с цирком

Режиссер Джордж Лукас раскритиковал Голливуд во время своего выступления на фестивале "Сандэнс". При этом создатель "Звездных войн" не согласился с мнением, что к кризису оригинальных идей в современном кино привела введенная им самим мода на жанровые блокбастеры, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
"Современное кино все больше напоминает цирк без какого бы то ни было смысла. Вспомните "Звездные войны" – там история была важнее аттракциона. Мы использовали спецэффекты, но только чтобы раскрыть сюжет", – отметил Лукас.
Кинематографист также признался, что современная культура часто приводит его в недоумение, например, его смущает популярность таких интернет-платформ, как YouTube. "Никогда бы не подумал, что люди будут целыми днями смотреть на дурачащихся котиков", – пояснил режиссер.
Лукас выступил на фестивале "Сандэнс" по личному приглашению президента киносмотра, актера Роберта Редфорда. В январе 2012 года режиссер заявил, что больше не будет снимать и продюсировать блокбастеры и сосредоточится на независимом и недорогом в производстве кино. Вскоре Disney купил его кинокомпанию Lucasfilm за $4 млрд. Сейчас режиссер работает в качестве консультанта над новой трилогией "Звездных войн", первый фильм которой выйдет на экраны в декабре 2015-го.