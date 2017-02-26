​Голод усугубляет кризис

478
Лилия Сыздыкова

Члены совета выразили тревогу по поводу голода в отдельных районах Южного Судана, а также обеспокоенность тем, что 40% населения страдает от недоедания. Это, по мнению СБ, является прямым следствием непрекращающегося конфликта в этой стране. Участники консультаций выразили единую позицию, что кризис может быть решен только путем политического урегулирования на основе полного выполнения Соглашения 2015 года об урегулировании конфликта в Южном Судане.

Делегация Казахстана призвала обеспечить беспрепятственный дос­туп гуманитарным организациям для доставки продовольствия населению Южного Судана, испытывающему голод. Казахстанская сторона предложила конкретные рекомендации для повышения эффектив­ности миротворческой миссии ООН в Южном Судане и предотвращения гуманитарных трагедий значительного масштаба в будущем.

Популярное

Все
Фундамент правовой системы государства
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Будет создан деловой совет
Помогают роботы выпускать кирпич
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Призыв к консолидации
Обозначены стратегические цели
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
За счет возвратных средств
Вырос экспорт мороженого
Деньги на посевную выдали в январе
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Болельщиков станет больше
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Пожелаем удачи Елене!
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]