Члены совета выразили тревогу по поводу голода в отдельных районах Южного Судана, а также обеспокоенность тем, что 40% населения страдает от недоедания. Это, по мнению СБ, является прямым следствием непрекращающегося конфликта в этой стране. Участники консультаций выразили единую позицию, что кризис может быть решен только путем политического урегулирования на основе полного выполнения Соглашения 2015 года об урегулировании конфликта в Южном Судане.

Делегация Казахстана призвала обеспечить беспрепятственный дос­туп гуманитарным организациям для доставки продовольствия населению Южного Судана, испытывающему голод. Казахстанская сторона предложила конкретные рекомендации для повышения эффектив­ности миротворческой миссии ООН в Южном Судане и предотвращения гуманитарных трагедий значительного масштаба в будущем.